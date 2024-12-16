В Украине рассказали, почему шансы выжить у корейских штурмовиков на Курщине минимальны

Российские войска на Курском направлении начали привлекать военных из Северной Кореи для штурмовых действий, но без нужной бронетехники. Фактически военных КНДР российское командование отправляет на верную смерть. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Глава ЦПД объяснил "особенности" тактики, которую применяют оккупанты.

Она выглядит следующим образом: бойцов КНДР накапливают в лесополосах, затем бросают их на штурм узких участков фронта с нескольких направлений одновременно.

Коваленко сообщил, что подобные действия российского командования приводят к значительным потерям среди северокорейских военных.

К тому же, северокорейские военные оказываются в зоне боевых действий без необходимой бронетехники.

По его словам, российские военкоры стараются избегать новостей о неудачах северокорейских солдат. Коваленко отметил, что вместо этого они делают все, чтобы сообщить об "удачных действиях" бойцов КНДР и скрывают их потери.

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