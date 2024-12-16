В ГУР рассказали, что происходит с подразделениями КНДР после фатальных штурмов на Курщине

Подразделения армии КНДР пошли на штурм позиций ВСУ в Курской области. Из-за потерь их доукомплектовывают свежим личным составом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки(ГУР) Минобороны Украины.

Войска КНДР. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери: речь идет о не менее 30 солдатах убитыми и ранеными.

Также, по данным ГУР, в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – плохая координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в Курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В ISW отметили, неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.



