Действительно ли у россиян тотальное превосходство на фронте: в США дали настораживающий ответ

Недавняя массированная атака российских войск на Северском направлении свидетельствует об успехах агрессора в освоении более эффективных штурмов. Однако несмотря на это, армия РФ все еще далека от возобновления маневра на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

В Институте изучения войны отметили, что недавний штурм возле Северска был гораздо более масштабным и более слаженным, чем большинство предыдущих атак на Северском направлении.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов констатировал тщательную подготовку россиянами этого штурма. Он отметил, что военные умышленно координировали взаимодействие между штурмовыми подразделениями и связью, радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и операциями с использованием беспилотников — всеми элементами командования и управления, с которыми российское военное командование исторически не может эффективно справиться.

В ISW не исключают, что более скоординированный штурм россиян у Северска, вероятно, является результатом недавней замены командования в этом районе.

Американские аналитики напомнили, что в начале ноября 2024 года россияне провели неудачную механизированную атаку к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки на фоне преувеличенных заявлений об успехе в этом районе. Следствием этого стало решение военного командования отстранить и арестовать нескольких командиров бригад в составе 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й армейский корпус (АК) "Луганской народной республики" ("ЛНР").

"Российский инсайдерский источник, который ранее корректно предсказывал изменения в командовании армии РФ, 13 декабря сообщил о недавнем отстранении командующего 3-го АК генерал-майора Дмитрия Овчарова. Однако 15 декабря один из российских военных блогеров опроверг эту информацию. По его словам, генерал-майор Алексей Колесников был последним командующим 3-го АК, и недавно он занял новую, не указанную должность", — говорится в отчете ISW.

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