Действительно ли у россиян тотальное превосходство на фронте: в США дали настораживающий ответ

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Кравцев Сергей
Недавняя массированная атака российских войск на Северском направлении свидетельствует об успехах агрессора в освоении более эффективных штурмов. Однако несмотря на это, армия РФ все еще далека от возобновления маневра на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Российские военные. Фото: из открытых источников
В Институте изучения войны отметили, что недавний штурм возле Северска был гораздо более масштабным и более слаженным, чем большинство предыдущих атак на Северском направлении.
Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов констатировал тщательную подготовку россиянами этого штурма. Он отметил, что военные умышленно координировали взаимодействие между штурмовыми подразделениями и связью, радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и операциями с использованием беспилотников — всеми элементами командования и управления, с которыми российское военное командование исторически не может эффективно справиться.
В ISW не исключают, что более скоординированный штурм россиян у Северска, вероятно, является результатом недавней замены командования в этом районе.
Американские аналитики напомнили, что в начале ноября 2024 года россияне провели неудачную механизированную атаку к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки на фоне преувеличенных заявлений об успехе в этом районе. Следствием этого стало решение военного командования отстранить и арестовать нескольких командиров бригад в составе 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й армейский корпус (АК) "Луганской народной республики" ("ЛНР").
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