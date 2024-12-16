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Путин и Ким не учли главного: почему военных КНДР сами же россияне косят пачками

В ISW отмечают, северокорейцы и россияне не могут эффективно сотрудничать из-за языкового барьера

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Плохая координация и языковой барьер между северокорейскими и российскими военными в Курской области приводят к серьезным проблемам на поле боя. Инциденты дружественного огня и трудности с коммуникацией снижают эффективность совместных операций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Путин и Ким не учли главного: почему военных КНДР сами же россияне косят пачками

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

В ISW отметили, неэффективная коммуникация затрудняет координацию боевых действий, что особенно заметно в условиях интенсивных пехотных атак, к которым привлечены северокорейские подразделения. По информации ISW, такие проблемы являются системными и будут продолжаться в ближайшей перспективе, ухудшая общую боеспособность войск в регионе.

"Языковой барьер существенно влияет на эффективность взаимодействия между северокорейскими и российскими силами, что приводит к ошибкам, таким как дружественный огонь, и нарушает общую координацию операций", – отмечают аналитики.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины северокорейские войска ошибочно обстреляли автомобили чеченского спецназа "Ахмат", что привело к гибели российских военнослужащих.

"В ГУР сообщили, что контингент, состоящий из российских и северокорейских военнослужащих в Курской области, потерял 200 человек по состоянию на 14 декабря в результате атаки украинских беспилотников на позиции северокорейских войск", – говорится в сообщении.

Аналитики подчёркивают, плохая интеграция и постоянные проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, и в дальнейшем будут вызывать трения в российских военных операциях в Курской области в ближайшей перспективе.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-15-2024
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