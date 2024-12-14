В Украине отреагировали на участие войск КНДР в штурмах в Курской области

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Кравцев Сергей
Украинцев просят не спешить делать настораживающие пессимистические выводы относительно участия войск Северной Кореи в штурмах оккупантов в Курской области. Потому что северокорейцы также имеют свойство "заканчиваться". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко в Telegram.
Войска КНДР. Фото из открытых источников
Он соглашается с тем, что переброшенные Пхеньяном в РФ войска действительно готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.
Отметим, в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины говорится, что Кремль готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении.
Отмечается, что командование подразделений КНДР уже получило приказ о фактическом вступлении в войну.
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