В Украине отреагировали на участие войск КНДР в штурмах в Курской области

Украинцев просят не спешить делать настораживающие пессимистические выводы относительно участия войск Северной Кореи в штурмах оккупантов в Курской области. Потому что северокорейцы также имеют свойство "заканчиваться". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко в Telegram.

Войска КНДР. Фото из открытых источников

"По состоянию на сейчас не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами в Курской области", — отметил глава ЦПД.

Он соглашается с тем, что переброшенные Пхеньяном в РФ войска действительно готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

"Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень. Более точная информация об их участии в боях будет позже", — отметил Коваленко.

Отметим, в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины говорится, что Кремль готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении.

Отмечается, что командование подразделений КНДР уже получило приказ о фактическом вступлении в войну.

"Накормили – и в штурм: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях. Командование подразделений северокорейской армии на России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области", — отметили в ГУР.



