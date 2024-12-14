Войска КНДР в состоянии боевой готовности: в ГУР рассказали, где ждать штурмов северокорейцев

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Кравцев Сергей
Кремль готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Войска КНДР. Фото из открытых источников
Отмечается, что командование подразделений КНДР уже получило приказ о фактическом вступлении в войну.
Украинская разведка прогнозирует, что вожди государства-агрессора в ближайшее время могут привлечь солдат КНДР к ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ передает КНДР истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание северокорейских войск в России для поддержки войны в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон раскрыл новые данные по войсках КНДР в Курской области: к чему они готовятся.
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