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Войска КНДР в состоянии боевой готовности: в ГУР рассказали, где ждать штурмов северокорейцев

В ведомстве Буданова отмечают, что РФ в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области

сегодня, 12:14
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Кравцев Сергей

Кремль готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

Войска КНДР в состоянии боевой готовности: в ГУР рассказали, где ждать штурмов северокорейцев

Войска КНДР. Фото из открытых источников

Отмечается, что командование подразделений КНДР уже получило приказ о фактическом вступлении в войну.

"Накормили – и в штурм: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях. Командование подразделений северокорейской армии на России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области", — отметили в ГУР.

Украинская разведка прогнозирует, что вожди государства-агрессора в ближайшее время могут привлечь солдат КНДР к ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.

"13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний. Часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды", — добавили в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ передает КНДР истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание северокорейских войск в России для поддержки войны в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон раскрыл новые данные по войсках КНДР в Курской области: к чему они готовятся.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/5021
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