Пентагон раскрыл новые данные по войсках КНДР в Курской области: к чему они готовятся

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Кравцев Сергей
Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но у них есть готовность вступить в бой в любой момент. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".
Войска КНДР. Фото: из открытых источников
Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.
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По данным Центра национального сопротивления, оккупанты держат северокорейских солдат на втором эшелоне фронта.
Центр сопротивления сообщает, что северокорейские наемники были подчинены 11-й десантно-штурмовой бригаде армии РФ.
Отмечается, что солдат КНДР привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также корейцы охраняют районы сосредоточения российских войск.
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