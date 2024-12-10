Пентагон раскрыл новые данные по войсках КНДР в Курской области: к чему они готовятся

Военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но у них есть готовность вступить в бой в любой момент. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", — отметила Сабрина Сингх.

Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", — резюмировала она.

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По данным Центра национального сопротивления, оккупанты держат северокорейских солдат на втором эшелоне фронта.

Центр сопротивления сообщает, что северокорейские наемники были подчинены 11-й десантно-штурмовой бригаде армии РФ.

Отмечается, что солдат КНДР привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также корейцы охраняют районы сосредоточения российских войск.

"Вовлечение северокорейских наемников непосредственно к боевым действиям пока не происходит. Привлечение боевиков из Северной Кореи позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций и перебросить их на передовую, поскольку жизнь россиян ничего не стоит, в отличие от жизни наемников", – констатировал Центр сопротивления.

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