Не воюют на передовой: какие функции на самом деле выполняют солдаты КНДР

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Марьян Ощановский
На Курском направлении россияне не вовлекают в боевые действия наемников из Северной Кореи.
Солдаты КНДР в России. Фото из открытых источников
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты держат северокорейских солдат на втором эшелоне фронта.
Центр сопротивления сообщает, что северокорейские наемники были подчинены 11-й десантно-штурмовой бригаде армии РФ.
Отмечается, что солдат КНДР привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также корейцы охраняют районы сосредоточения российских войск.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.
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