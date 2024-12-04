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Не воюют на передовой: какие функции на самом деле выполняют солдаты КНДР

Стало известно, чем занимаются солдаты КНДР на войне против Украины

4 декабря 2024, 21:33
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Марьян Ощановский

На Курском направлении россияне не вовлекают в боевые действия наемников из Северной Кореи.

Не воюют на передовой: какие функции на самом деле выполняют солдаты КНДР

Солдаты КНДР в России. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты держат северокорейских солдат на втором эшелоне фронта.

Центр сопротивления сообщает, что северокорейские наемники были подчинены 11-й десантно-штурмовой бригаде армии РФ.

Отмечается, что солдат КНДР привлекают к несению дежурства на наблюдательных пунктах и блокпостах. Также корейцы охраняют районы сосредоточения российских войск.

"Вовлечение северокорейских наемников непосредственно к боевым действиям пока не происходит. Привлечение боевиков из Северной Кореи позволило Кремлю забрать больше россиян с позиций и перебросить их на передовую, поскольку жизнь россиян ничего не стоит, в отличие от жизни наемников", – констатировал Центр сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-zaluchayut-najmantsiv-z-pivnichnoyi-koreyi-do-cherguvannya-na-blokpostah/
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