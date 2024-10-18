В Украине повысили размер пособия по безработице: кто получит больше

В Украине с октября минимальный размер пособия по безработице увеличен с 2500 до 3600 гривен для определенных категорий населения. Это стало возможным благодаря постановлению правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Деньги. Фото из открытых источников

Кто получает новую помощь

Нововведение касается следующих групп:

Лица без страхового стажа: Люди, не имевшие 7 месяцев страхового стажа за год до получения статуса безработного, ранее получали 1500 гривен.

Заняты более 7 месяцев: Те, кто работал не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы, до повышения получали 2500 гривен.

Внутри перемещенные лица Эта группа также может получить повышенную помощь, если не имеет документов о страховом стаже.

Однако минимальный размер пособия остался неизменным для определенных категорий — молодежи до 35 лет без страхового стажа, а также лиц, уволенных по отдельным статьям трудового законодательства (например, за прогулы или кражи).

Ограничения во время военного положения

Следует отметить, что во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, за исключением лиц предпенсионного возраста, для которых срок составляет до 360 календарных дней.

Напомним, с момента запуска проекта "Армия восстановления", Государственная служба занятости Украины приняла на работу более 183 тысяч безработных. За их труд было выплачено 1,486 миллиарда гривен.

Кстати, в июле 2024 года правительство выплатило 37,7 миллионов гривен компаниям за трудоустройство людей с инвалидностью и переселенцев, а также за создание инклюзивных рабочих мест. Это помогает не только восстановить инфраструктуру, но и дать безработным новый шанс для развития в послевоенное время.