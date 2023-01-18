В Украине подсчитали безработных

Сегодня в Украине уровень безработицы составляет около 30%. Новую работу сейчас ищут два миллиона человек внутри страны. Кроме того, в поиске два миллиона семьсот тысяч украинцев, покинувших дома из-за войны, но готовых вернуться и работать. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на слова первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет "Укринформ".

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"Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 миллиона украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют 2,7 миллиона человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 миллиона – внутри страны", — сказала глава ведомства.





Юлия Свириденко заверила, что власти пытаются стимулировать занятость граждан путем участия в начальном этапе обновления страны. На это, собственно, и направлена запущенная правительством программа "Армия восстановления".





Как известно, к общественно полезным работам в рамках проекта уже привлечены четыре с половиной тысячи безработных украинцев. За свою работу они получают оплату не ниже 6700 гривен.





Ранее мы сообщали, что вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала внутренних переселенцев искать работу. Чиновница посоветовала внутренне перемещенным лицам не полагаться только на социальную помощь, ведь трудоустройство – это не только доход, но и личное развитие. Ирина Верещук также сказала, что многие из ВПЛ готовы остаться в тех общинах, куда переехали. Министр также призвала работодателей идти навстречу внутренне перемещенным соотечественникам.





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