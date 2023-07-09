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В Украине могут отменить призыв: что говорят в Минобороны

По словам Резникова, Украина намерена полностью перейти на контрактную армию

сегодня, 16:51
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Украине хотят изменить формат работы военкоматов и в будущем отказаться от призыва . В Минобороны заявляют , что Украина намерена полностью перейти на контрактную армию. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает ТСН.ua.

В Украине могут отменить призыв: что говорят в Минобороны

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом есть люди и с ними нужно работать", — сказал Резников.


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По его мнению, территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны стать современными ЦНАПами, а все "советское наследие", которое есть сегодня в украинских военкоматах, нужно принципиально менять.

"Нужно делать другой подход, должна быть максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами", – заявил Резников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Подоляк объяснил, почему война с Россией не будет продолжаться долгие годы . Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что из-за военных ресурсов России и Украины война не может быть долговременной. Советник руководителя ОП в интервью ответил на вопрос, может ли война затянуться на долгие годы, ведь некоторые военные аналитики считают, что ни одна из сторон не сможет переломить ход войны.

Михаил Подоляк объясняет, что ресурсные возможности Украины постепенно растут. Украина медленно получала необходимые компоненты для военных действий, однако этот процесс ускорится. По словам Подоляка до войны, западные партнеры не нуждались в изготовлении большого количества боеприпасов, однако после вторжения изменилось восприятие военно-промышленного комплекса в странах Запада. Таким образом, они наращивают свое производство, которое со временем попадет в Украину.

 



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