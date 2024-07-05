logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера В США двухметровая акула напала на отдыхающих
commentss НОВОСТИ Все новости

В США двухметровая акула напала на отдыхающих

На пляже в Техасе в День независимости произошло нападение акулы, в результате которого пострадали несколько человек

сегодня, 16:05
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В американском штате Техас акула напала на четверых отдыхающих на пляже. Первый человек был серьезно ранен утром около 11 часов — акула укусила его за ногу, и его сразу же отправили в больницу. В течение следующих двух часов акула атаковала еще троих людей. Один из них получил ранения, пытаясь остановить акулу.

В США двухметровая акула напала на отдыхающих

В США двухметровая акула напала на отдыхающих

Полиция сообщает, что акула, длиной около 6 футов (примерно 1,8 метра), после нападений ушла в открытое море. Чтобы найти акулу, полиция использовала вертолеты и дроны.

Нападения акул в Техасе происходят редко, особенно если сравнивать с другими штатами, такими как Флорида или Калифорния. Эксперты говорят, что шансы быть укушенным акулой очень малы. Они советуют пловцам не плавать в мутной воде и избегать плавания в сумерках, потому что в это время акулы чаще всего охотятся. Также безопаснее плавать недалеко от берега и держаться группами, чтобы в случае опасности было больше шансов быстро получить помощь.

Специалисты также отмечают, что акулы редко нападают на людей, ошибочно принимая их за привычную добычу. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и оставаться на виду у спасателей.

Ранее “Комментарии” писали, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова.

Читайте также на портале “Комментарии” — В последние годы количество нападений акул на туристов в различных уголках мира резко возросло, вызывая беспокойство среди отдыхающих на популярных курортах. Опасные хищники все чаще замечены на обустроенных пляжах, угрожая безопасности пловцов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости