В американском штате Техас акула напала на четверых отдыхающих на пляже. Первый человек был серьезно ранен утром около 11 часов — акула укусила его за ногу, и его сразу же отправили в больницу. В течение следующих двух часов акула атаковала еще троих людей. Один из них получил ранения, пытаясь остановить акулу.

В США двухметровая акула напала на отдыхающих

Полиция сообщает, что акула, длиной около 6 футов (примерно 1,8 метра), после нападений ушла в открытое море. Чтобы найти акулу, полиция использовала вертолеты и дроны.

Нападения акул в Техасе происходят редко, особенно если сравнивать с другими штатами, такими как Флорида или Калифорния. Эксперты говорят, что шансы быть укушенным акулой очень малы. Они советуют пловцам не плавать в мутной воде и избегать плавания в сумерках, потому что в это время акулы чаще всего охотятся. Также безопаснее плавать недалеко от берега и держаться группами, чтобы в случае опасности было больше шансов быстро получить помощь.

Специалисты также отмечают, что акулы редко нападают на людей, ошибочно принимая их за привычную добычу. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и оставаться на виду у спасателей.

Ранее “Комментарии” писали, что известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова.

Читайте также на портале “Комментарии” — В последние годы количество нападений акул на туристов в различных уголках мира резко возросло, вызывая беспокойство среди отдыхающих на популярных курортах. Опасные хищники все чаще замечены на обустроенных пляжах, угрожая безопасности пловцов.