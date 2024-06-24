Трагедия на Гавайях: известный актер умер после нападения акулы

Известный серфер и актер Тамайо Перри погиб после нападения акулы. Это произошло, когда он катался на серфе возле Козьего острова.

На звезду "Пиратов Карибского моря" напала акула

Тамайо Перри, известный своими ролями в фильме "Пираты Карибского моря" и сериале "Полиция Гавайев", был также профессиональным серфером и спасателем. В день трагедии он решил провести время на океане. Коллеги-спасатели, которые прибыли на место, обнаружили его на берегу уже без жизни, с серьезными травмами от укусов акулы.

"Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, который был констатирован мертвым на месте происшествия и который получил травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле", — говорится в заявлении.



Перри родился в 1975 году и начал заниматся серфингом в 12 лет. Его умение и харизма помогли ему выиграть престижный турнир Pipeline Masters и сделали его одним из лучших серферов мира.

Кроме спортивной карьеры, Тамайо участвовал в рекламных кампаниях для таких брендов, как Coca-Cola и Nissan, и стал лицом нескольких марок снаряжения для серфинга.

Теперь сообщество серферов и его поклонники скорбят по поводу его внезапной смерти. Власти проводят расследование, чтобы узнать подробности происшествия и возможно пересмотреть меры безопасности на популярных пляжах.

Ранее “Комментарии” писали, что в последние годы количество нападений акул на туристов в различных уголках мира резко возросло, вызывая беспокойство среди отдыхающих на популярных курортах. Газета Daily Express опубликовала список восьми стран, где акулы чаще всего нападают на людей. Важно отметить, что учтены только случаи неспровоцированных нападений, когда туристы не пытались контактировать с хищниками.



