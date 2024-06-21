В каких странах акулы чаще всего нападают на туристов

В последние годы количество нападений акул на туристов в различных уголках мира резко возросло, вызывая беспокойство среди отдыхающих на популярных курортах. Опасные хищники все чаще замечены на обустроенных пляжах, угрожая безопасности пловцов.

Нападения акул на людей: где они чаще атакую

На основе данных, предоставленных International Shark Attack File, газета Daily Express опубликовала список восьми стран, где акулы чаще всего нападают на людей. Важно отметить, что учтены только случаи неспровоцированных нападений, когда туристы не пытались контактировать с хищниками.

Статистика по странам

США: В этом году зафиксировано 36 случаев нападений акул, два из которых завершились смертельно. Особенно опасной зоной является Флорида, где происходит большинство инцидентов, особенно в районе песчаных отмелей. Австралия: Здесь произошло 15 нападений, четыре из которых закончились летально. В основном нападения приходятся на сумерки или рассвет, когда акулы наиболее активны. Новая Каледония: Три нападения в этом году, одно из которых было смертельным. Власти даже запретили купание на некоторых пляжах после серии нападений. Бразилия: Зарегистрировано три нападения, но без смертельных исходов. В водах обитают тигровые, бычьи и большие белые акулы. Египет: Два нападения, одно с летальным исходом, причем именно в популярных местах для подводного плавания. Багамские острова: Одно смертельное нападение, что является редкостью для этой местности. Мексика: Одно нападение с фатальным исходом, несмотря на редкость подобных инцидентов. Южная Африка: Два нападения, оба без смертельных исходов.

Эксперты подчеркивают, что большинство акул не представляют угрозы для человека и не охотятся на него. Национальная океаническая служба США утверждает, что из 300 видов акул, только около дюжины когда-либо нападали на людей. Тем не менее, наличие акул в популярных курортных зонах требует повышенной осторожности и соблюдения мер предосторожности.