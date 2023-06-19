В Минцифре назвали профессию, которая станет одной из самых престижных в Украине

Руководитель Минцифры Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что его учреждение работает над новой реформой образования. Ее презентация запланирована на середину лета и сделает профессию педагога одной из самых престижных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на организованную NV встречу "Диалоги о восстановлении Украины".

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Михаил Федоров отметил, что вскоре Минцифра и Минобразования покажут изменения и инновации, которые они разрабатывали за последние несколько месяцев. Федоров указал на планы, в которых будут определены необходимые компетентности для развития образования в Украине, в частности, они будут касаться учебных программ и стандартов образования.

"Мы выйдем с публичной презентацией отдельно, потому что это, пожалуй, самый главный проект, которым мы занимались за все это время и будем там отвечать на все вопросы", — отметил Михаил Федоров.

Таким образом, министр цифровой трансформации отмечает, что после реализации реформы, профессия педагога должна стать одной из самых престижных в Украине. Во время встречи Федоров указал на проблемы, существующие в системе образования. По его словам, большинство из них касается высших учебных заведений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на официальную работу без военного билета. Кроме того, адвокат рассказал, нужны ли эти документы для свадьбы, развода и визита к семейному врачу в медицинское учреждение.

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