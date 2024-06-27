Украина, Беларусь и Турция возглавили рейтинг стран, в которых женщины в самом раннем возрасте вступают в первый брак. При этом украинки заняли первое место.

Среди европеек украинки женятся в самом раннем возрасте. Фото из открытых источников

Как свидетельствуют данные Евростата, средний возраст женитьбы украинок составляет 24,9 года, белорусок – 25,1 года, а турчанок – 25,2 года.

Рейтинг стран, где женщины не спешат жениться, возглавили Швеция, Норвегия и Испания. Шведки впервые женятся в 34,8 года, испанки – в 34,7 года, а норвежки – в 34,1 года.

Жители стран западной Европы впервые в основном женятся после 30 лет тогда, как в восточной Европе женщины в основном заключают свой первый брак до 30 лет.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.