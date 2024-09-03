В деле Шуфрича появились новые детали: что говорят прокуроры

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и его экс-помощника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис генпрокурора.

Нестор Шуфрич. Фото: из открытых источников

В ОГП отмечают, им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Кроме этого народному избраннику также инкриминируется государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В сообщениях не указаны имена фигурантов, но обстоятельства дела указывают на Нестора Шуфрича и Вячеслава Черепаню.

Расследованием установлено, что обвиняемые вместе с другими доверенными нардепу лицами после оккупации полуострова врагом обеспечили регистрацию недвижимости — дома и земельного участка в пгт Симеиз АР Крым по законам РФ. Это имущество народный избранник (Шуфрич -ред.) приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

В 2016 году с целью охраны имущества на временно оккупированном полуострове обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационной власти в АР Крым — "ФГУП „Охрана" Росгвардии по Республике Крым".

В дальнейшем они организовали передачу и перечисление Росгвардии РФ, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тыс российских рублей за охрану имущества.

Кроме того, народный депутат Украины был завербован ФСБ РФ и выполнял задание одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году выехал в Москву.

Обвиняемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора, проводя подрывную деятельность против Украины. Он поддерживал идеи пророссийской направленности дальнейшего развития Украины.

Нардеп, зная об оккупации государством-агрессором части территории Украины, продолжал осуществлять подрывную деятельности против украинского государства.

Обвиняемые находятся под стражей.

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