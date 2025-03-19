Уровень безработицы в Украине: свежие данные

По итогам 2024 года средний уровень безработицы уменьшился до 14,3%. Об этом говорится в отчете Центра экономической стратегии.

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Интересно, что в 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, в 2022-м — 18,5%.

"Рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, но безработица все еще оставалась высокой, что свидетельствует о наличии структурной безработицы. Нехватка рабочей силы стала одной из ключевых проблем бизнеса", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат, даже по сравнению с довоенным периодом.

Компании активнее привлекали женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые ранее занимали преимущественно мужчины. В частности, женщины все чаще работали водителями грузовиков, сварщиками, слесарями и водителями общественного транспорта. Этот процесс поддерживали государственные и международные программы обучения, помогая женщинам освоить новые профессии.

"Впрочем, переобучение требует времени, а количество рабочей силы и дальше сокращается из-за мобилизации и выезда людей за границу. Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы", — резюмировали аналитики.

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