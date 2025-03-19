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Уровень безработицы в Украине: свежие данные

Согласно данным Центра экономической стратегии, без работы в 2024 году оставался каждый седьмой украинец

сегодня, 15:10
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Кравцев Сергей

По итогам 2024 года средний уровень безработицы уменьшился до 14,3%. Об этом говорится в отчете Центра экономической стратегии.

Уровень безработицы в Украине: свежие данные

Работа. Фото: из открытых источников

Интересно, что в 2023 году уровень безработицы составлял 17,4%, в 2022-м — 18,5%.

"Рынок труда оставался неравномерным: вакансий было много, но безработица все еще оставалась высокой, что свидетельствует о наличии структурной безработицы. Нехватка рабочей силы стала одной из ключевых проблем бизнеса", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат, даже по сравнению с довоенным периодом.

Компании активнее привлекали женщин, студентов и пожилых работников на должности, которые ранее занимали преимущественно мужчины. В частности, женщины все чаще работали водителями грузовиков, сварщиками, слесарями и водителями общественного транспорта. Этот процесс поддерживали государственные и международные программы обучения, помогая женщинам освоить новые профессии.

"Впрочем, переобучение требует времени, а количество рабочей силы и дальше сокращается из-за мобилизации и выезда людей за границу. Поэтому диспропорции на рынке труда сохранятся и в ближайшие годы", — резюмировали аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – безработные могут получить сертификат на 30 тысяч: куда можно будет потратить средства.




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Источник: https://ces.org.ua/ukrainian_economy_in_2024/
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