Безработные могут получить сертификат на 30 тысяч: куда можно будет потратить средства

В 2025 году у украинцев будет уникальная возможность развивать свои профессиональные навыки благодаря программам профессионального обучения от службы занятости. Это шанс получить новые знания, повысить квалификацию или освоить незнакомые профессии, что открывает двери к новым карьерным возможностям. В рамках государственной программы бесплатно научатся ветераны, безработные и женщины, желающие освоить традиционно мужские профессии. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Деньги. Фото из открытых источников

Служба занятости в Украине предлагает широкий спектр услуг для тех, кто стремится сменить профессию или повысить свою квалификацию. Ключевыми направлениями является поддержка безработных, ветеранов, женщин и других категорий граждан, желающих изменить свою карьерную траекторию.

1. Бесплатное обучение для зарегистрированных безработных

Люди, получающие статус безработного, могут воспользоваться сертификатом для обучения в лицензированных учебных заведениях или пройти стажировку у работодателя. Стоимость обучения покрывается до 10 минимальных прожиточных уровней, что на сегодняшний день составляет 30 280 грн. Кроме того, возмещаются расходы на проживание и проезд.

2. Ваучеры на профессиональное обучение

Ваучеры для обучения представляются гражданам, которым исполнилось 45 лет, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью. Они могут пройти обучение по 155 профессиям и специальностям, определенным Министерством экономики Украины. Ваучер покрывает расходы до 30280 грн, разницу доплачивает гражданин.

3. Обучение для ветеранов и лиц с инвалидностью из-за войны

Ветераны боевых действий и лица с инвалидностью имеют право бесплатного обучения в центрах профессионально-технического образования. Программа включает как базовое обучение, так и повышение квалификации из более чем 400 образовательных программ. Обучение может занять до 6 месяцев, а все расходы, включая проживание и транспорт, покрываются государством.

4. Программа для женщин в традиционно мужских профессиях

В 2024 году правительство запустило проект, позволяющий женщинам получать профессии, где раньше преобладали мужчины. К таким профессиям относятся водители трамваев, операторы станков с программным управлением и специалисты по возобновляемой энергетике. Стоимость обучения также покрывается государством, но при условии, что стоимость не превышает 10 минимальных прожиточных уровней.

"Благодаря программам обучения от службы занятости желающие и в 2025 году смогут реализовать свой профессиональный потенциал. Речь идет о профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. Это поможет быть конкурентным на рынке труда и будет способствовать успешному трудоустройству", — отметил директор Киевской службы занятости Дмитрий Новицкий.

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