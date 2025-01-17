Безработные могут получить сертификат на 30 тысяч: куда можно будет потратить средства

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Амбарцумян Анна
В 2025 году у украинцев будет уникальная возможность развивать свои профессиональные навыки благодаря программам профессионального обучения от службы занятости. Это шанс получить новые знания, повысить квалификацию или освоить незнакомые профессии, что открывает двери к новым карьерным возможностям. В рамках государственной программы бесплатно научатся ветераны, безработные и женщины, желающие освоить традиционно мужские профессии. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Деньги. Фото из открытых источников
Служба занятости в Украине предлагает широкий спектр услуг для тех, кто стремится сменить профессию или повысить свою квалификацию. Ключевыми направлениями является поддержка безработных, ветеранов, женщин и других категорий граждан, желающих изменить свою карьерную траекторию.
1. Бесплатное обучение для зарегистрированных безработных
Люди, получающие статус безработного, могут воспользоваться сертификатом для обучения в лицензированных учебных заведениях или пройти стажировку у работодателя. Стоимость обучения покрывается до 10 минимальных прожиточных уровней, что на сегодняшний день составляет 30 280 грн. Кроме того, возмещаются расходы на проживание и проезд.
2. Ваучеры на профессиональное обучение
Ваучеры для обучения представляются гражданам, которым исполнилось 45 лет, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и людям с инвалидностью. Они могут пройти обучение по 155 профессиям и специальностям, определенным Министерством экономики Украины. Ваучер покрывает расходы до 30280 грн, разницу доплачивает гражданин.
3. Обучение для ветеранов и лиц с инвалидностью из-за войны
Ветераны боевых действий и лица с инвалидностью имеют право бесплатного обучения в центрах профессионально-технического образования. Программа включает как базовое обучение, так и повышение квалификации из более чем 400 образовательных программ. Обучение может занять до 6 месяцев, а все расходы, включая проживание и транспорт, покрываются государством.
4. Программа для женщин в традиционно мужских профессиях
В 2024 году правительство запустило проект, позволяющий женщинам получать профессии, где раньше преобладали мужчины. К таким профессиям относятся водители трамваев, операторы станков с программным управлением и специалисты по возобновляемой энергетике. Стоимость обучения также покрывается государством, но при условии, что стоимость не превышает 10 минимальных прожиточных уровней.
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