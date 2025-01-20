Цифры удивят каждого: таких показателей безработицы в Украине еще не было

Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

Трудовая книжка. Фото из открытых источников

По данным статистики, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысяч, среди которых 75,8 тысячи — женщины. Год назад было 96,1 тысяч безработных.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 46,7 тысяч, что выше, чем год назад (32,4 тысяч).

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине с октября минимальный размер пособия по безработице увеличен с 2500 до 3600 гривен для определенных категорий населения. Это стало возможным благодаря постановлению правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Нововведение касается следующих групп:

Лица без страхового стажа: люди, не имевшие 7 месяцев страхового стажа за год до получения статуса безработного, ранее получали 1500 гривен.

Заняты более 7 месяцев: те, кто работал не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы, до повышения получали 2500 гривен.

Внутри перемещенные лица. Эта группа также может получить повышенную помощь, если не имеет документов о страховом стаже. Однако минимальный размер пособия остался неизменным для определенных категорий — молодежи до 35 лет без страхового стажа, а также лиц, уволенных по отдельным статьям трудового законодательства (например, за прогулы или кражи).



