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Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе

Из-за отключения электроэнергии фрилансеры вынуждены перенастраивать свои графики, покупать генераторы, зарядные станции, а также тратить больше времени на задачи.

сегодня, 12:08
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Автор:

Slava Kot

С осени Россия изменила свою военную стратегию и начала наносить удары по критической энергоструктуре Украины, что приводило к постоянным перебоям по электроснабжению. Украинцы смогли адаптироваться и ввели почасовые и аварийные отключения, однако, как это повлияло на рынок фриланса, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование сервиса Freelancehunt.

Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе

Фриланс в условиях блекаута. Фото из открытых источников

Большинство украинских фрилансеров смогли адаптироваться и работают в условиях без электроснабжения – 69,8%, тогда как 30,2% специалистов ожидают возвращения света, однако 72% из них смогли настроить свои рабочие часы и под графики отключения электроэнергии.


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В условиях блекаута 46,2% специалистов отметили, что количество их заказов не претерпело изменений, и почти столько же сообщили, что заказов стало меньше. 10,3% украинских фрилансеров отметили прирост заказчиков в условиях отключения света.

Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе - фото 2

Наибольшей проблемой в уменьшении количества выполненных проектов называют две причины: конкуренция и увеличилось время выполнения проектов. Из-за отсутствия электроэнергии заказчик и исполнитель дольше обсуждает ТС, внесение правок и финальное принятие задания.

Сервис Freelancehunt назвал главные конфигурации в работе профессионалов.

  • Треть (31,4%) из фрилансеров перенастроили свои графики работы под отключение света.
  • 18,8% – специалистов тратят больше времени на задание.
  • 17,8% – больше внимания уделяют реализации своих услуг.
  • 17,3% – приобрели необходимую технику для работы в условиях блекаута (генераторы, зарядные станции и т.п.)
  • 14,7% – считают, что стало сложнее вести разговор с клиентами.

Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам могут списать долги.

Также "Комментарии" писали, что в Украине посчитали количество безработных.





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Источник: https://freelancehunt.com/
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