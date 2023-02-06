Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе

С осени Россия изменила свою военную стратегию и начала наносить удары по критической энергоструктуре Украины, что приводило к постоянным перебоям по электроснабжению. Украинцы смогли адаптироваться и ввели почасовые и аварийные отключения, однако, как это повлияло на рынок фриланса, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование сервиса Freelancehunt.

Фриланс в условиях блекаута. Фото из открытых источников

Большинство украинских фрилансеров смогли адаптироваться и работают в условиях без электроснабжения – 69,8%, тогда как 30,2% специалистов ожидают возвращения света, однако 72% из них смогли настроить свои рабочие часы и под графики отключения электроэнергии.

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В условиях блекаута 46,2% специалистов отметили, что количество их заказов не претерпело изменений, и почти столько же сообщили, что заказов стало меньше. 10,3% украинских фрилансеров отметили прирост заказчиков в условиях отключения света.





Наибольшей проблемой в уменьшении количества выполненных проектов называют две причины: конкуренция и увеличилось время выполнения проектов. Из-за отсутствия электроэнергии заказчик и исполнитель дольше обсуждает ТС, внесение правок и финальное принятие задания.

Сервис Freelancehunt назвал главные конфигурации в работе профессионалов.

Треть (31,4%) из фрилансеров перенастроили свои графики работы под отключение света.

18,8% – специалистов тратят больше времени на задание.

17,8% – больше внимания уделяют реализации своих услуг.

17,3% – приобрели необходимую технику для работы в условиях блекаута (генераторы, зарядные станции и т.п.)

14,7% – считают, что стало сложнее вести разговор с клиентами.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам могут списать долги.

Также "Комментарии" писали, что в Украине посчитали количество безработных.





