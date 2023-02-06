Украинские фрилансеры смогли адаптироваться к отключениям света. Что изменилось в работе

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
С осени Россия изменила свою военную стратегию и начала наносить удары по критической энергоструктуре Украины, что приводило к постоянным перебоям по электроснабжению. Украинцы смогли адаптироваться и ввели почасовые и аварийные отключения, однако, как это повлияло на рынок фриланса, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование сервиса Freelancehunt.
Фриланс в условиях блекаута. Фото из открытых источников
Большинство украинских фрилансеров смогли адаптироваться и работают в условиях без электроснабжения – 69,8%, тогда как 30,2% специалистов ожидают возвращения света, однако 72% из них смогли настроить свои рабочие часы и под графики отключения электроэнергии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В условиях блекаута 46,2% специалистов отметили, что количество их заказов не претерпело изменений, и почти столько же сообщили, что заказов стало меньше. 10,3% украинских фрилансеров отметили прирост заказчиков в условиях отключения света.
Наибольшей проблемой в уменьшении количества выполненных проектов называют две причины: конкуренция и увеличилось время выполнения проектов. Из-за отсутствия электроэнергии заказчик и исполнитель дольше обсуждает ТС, внесение правок и финальное принятие задания.
Сервис Freelancehunt назвал главные конфигурации в работе профессионалов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам могут списать долги.
Также "Комментарии" писали, что в Украине посчитали количество безработных.
Обсуждения
Новости