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Украинцы массово едут на заработки: куда отправляется больше всего

За год из Украины выехали почти 62 тысячи человек

сегодня, 09:26
Автор:

Елизавета Черных

Согласно официальным данным Государственного центра занятости, в 2020 году из Украины на заработки выехало 61,9 тысячи украинцев. Больше всего наших земляков работает в Польше, на Кипре и в Либерии. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Украинцы массово едут на заработки: куда отправляется больше всего

Заработки за границей - фото из открытых источников

По информации Центра, 12,3 тысячи украинцев выбрали для работы Кипр. На второй строчке расположилась Польша — туда отправилось 4,3 тысячи наших сограждан, и в Либерию на заработки уехало 1,9 тысячи человек. 

Также в 2020 году украинцы зарабатывали в Панаме (1,8 тысячи человек), то же количество человек отправилось на Маршалловы острова. Бельгию для заработков выбрали 1,6 тысячи украинцев. 

По официальным данным центра занятости, 88 украинцев устроилось на работу на территории Российской Федерации. 

Сравнить показатели с аналогичными 2019 не удастся, потому что ко второму полугодию прошлого года данная отчетность подавалась раз в год. Однако согласно информации за второе полугодие 2019-го — агентства по трудоустройству устроили за рубеж 63,6 тысячи украинцев, среди которых 79 человек в Россию. 

В 2019-ом больше всего украинцев уехало на заработки в соседнюю Польшу (14,2 тысячи), на Кипр (10,7 тысяч), а также в Германию (5 тысяч).

Напомним, что многие европейские страны сейчас активно ищут работников. Поэтому спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос на 40 процентов за последние шесть месяцев. За этот период зарубежные работодатели разместили 9 600 вакансий для граждан Украины.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о минимальных заработных платах в Украине и Европе, а также сообщал, какие профессии наименее оплачиваемые.  


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kudy-jidut-na-zarobitky/30999574.html
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Обусуждения

Игорь

сегодня, 09:47

ключевые слова: "спрос на украинских разнорабочих за рубежом вырос"

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