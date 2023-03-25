Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

В ночь на воскресенье, 26 марта, Украина переходит на летнее время – стрелку часов переведут на один час вперед. Об этом сообщают "Комментарии".

Переведення годинників відбудеться в ніч на 26 березня

Переход на летнее время состоится в 3 часа ночи, то есть по летнему времени это будет уже четыре часа ночи. В смартфонах, ноутбуках и в других гаджетах время переводится автоматически. В противном случае, когда речь идет о механических хронометрах, необходимо это делать вручную.

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Перевод часов в Украине происходит два раза в год: в последнее воскресенье марта – на летнее время и в последнее воскресенье октября – на зимнее.

Тем временем, Россия угрожает Европе ядерным оружием. Страны Северной Европы создают объединенный военно-воздушный флот. А Украина готовится к контрнаступлению. Стало известно, кто сделает заявление о его начале. Это – Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны. Право официальных заявлений на этот счет имеет только Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Алексей Резников, считают в Минобороне.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу. Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр Обороны, Главнокомандующий. Все остальные — только цитировать", — заявила Анна Маляр.

Тем временем, Путин пытается пугать Запад и Украину дутой российской танковой мощью.