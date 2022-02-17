У более половины украинцев нет никаких сбережений: результаты опроса (ФОТО)

Какой процент украинцев откладывает деньги на пенсию или обучение детей, с какого возраста начали накапливать сбережения, и что мешает это делать — такие вопросы задали украинцам, кто пользуется сайтом поиска работы Work.ua. В результатах опроса главные тезисы поискал и портал "Комментарии".

Сбережения украинцев. Фото из открытых источников

Результаты опроса показали, что 54% опрошенных — не имеют вообще никаких сбережений и живут, как говорят "в ноль". 19% респондентов зарабатывают с запасом в один месяц. То есть, потеряв доход, еще месяц им хватит закрыть свои базовые потребности. 15% сказали, что могут прожить на свои сбережения еще 2-4 месяца, а еще 11% – от полугода и больше.

Самая популярная причина, почему у украинцев нет сбережений, была в том, что они недостаточно зарабатывают, чтобы откладывать. Такой ответ дали 68% респондентов. 9% опрошенных указали, что не могут отложить средства, потому что обременены кредитными обязательствами, а 6% — признались, что часто делают спонтанные и необдуманные покупки, поэтому не имеют финансовой подушки безопасности. 3% указали, что просто не знают, как правильно экономить, а еще 2% не имеют мотивации, поэтому не понимают на что откладывать средства.

45% из тех, кто все же откладывает деньги на потом, сказали, что начали это делать в возрасте – 18-21 год. 20% респондентов начали экономить до 25 лет, 14% — в 26-30 лет, 11% — в 31-39 лет и меньше всего экономить начинают в 40 — 5%, и в 50 — 4%.

Тот факт, что у них нет сбережений, вызывает угнетение 87% опрошенных. 9% — не волнуются по этому поводу, потому что надеются выкрутиться в случае необходимости.

Интересно, что большинство из тех, кто таки откладывает деньги, делает это "на всякий случай". Такой ответ дали 26% опрошенных. 18% – экономят на недвижимость. На какие-то важные для них приобретения, например – ноутбук, холодильник или стиральную машинку – откладывают 17%. На путешествии экономят 10% опрошенных. 9% – на обучение детей. 8% – на автомобиль. 5% – на пенсию.

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