logo

BTC/USD

42062.84

ETH/USD

2998.91

LTC/USD

123.20

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС: станут ли дешевле билеты для украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС: станут ли дешевле билеты для украинцев

Проект закона №0144 поддержало 311 народных депутатов

сегодня, 17:33
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 17 февраля, народные депутаты Украины ратифицировали соглашения между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве. Об этом сообщили в Twitter Верховной Рады, передает портал "Комментарии".

Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС: станут ли дешевле билеты для украинцев

Совместное авиапространство с ЕС. Фото из открытых источников

Во время голосования законопроект №0144 поддержало 311 нардепов. Ратификацию этого соглашения Украина пыталась добиться еще в 2013 году. Но тогда подписание было заблокировано из-за конфликта Великобритании и Испании. Когда же Королевство вышло из состава Евросоюза – вопрос был снова разблокирован. Для Украины такое соглашение означает либерализацию рыночных отношений в авиационной сфере. Это позволит иметь общие стандарты, эффективно и рационально использовать авиационное пространство. Для украинцев это может также гарантировать удешевление билетов на рейсы, соединяющие Украину со странами ЕС.

Простыми словами – европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики – в любые аэропорты стран ЕС. Но Украина будет вынуждена четко соблюдать европейские стандарты. Также европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах. А значит, лоукостам станет легче заходить в Украину.

"Соглашение о Совместном авиационном пространстве — это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Мы "создаем Европу" на украинском авиационном рынке" , – отметил премьер-министр Денис Шмигаль.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1494238124960014336?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1494238124960014336%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F76790-verhovna-rada-ratifikuvala-ugodu-pro-spilniy-aviap
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!