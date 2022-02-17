В Украине ускорят темпы развития сети 4G связи: когда появится такой интернет в селах

Депутаты Верховной Рады сегодня, 17 февраля, приняли изменения в части выделения земли под строительство базовых станций, необходимых для работы сети 4G. Речь идет о законопроекте №5811, за который проголосовали 308 народных избранников. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации, передает портал "Комментарии".

4G в селах Украины. Фото из открытых источников

По мнению экспертов, новый законопроект ускорит этот процесс в Украине вдвое. То есть операторы смогут вдвое быстрее покрыть села 4G, а украинцы — получить качественную мобильную связь. Ранее, чтобы получить земельный участок для базовой станции и собрать все разрешения на строительство, операторы ждали до года времени. Теперь время получения разрешительных документов будет сокращено в два раза.

"Если станции строятся в сельской местности или вдоль дорог, операторам не нужно будет составлять и утверждать Подробный план территории. Это поможет гораздо быстрее покрыть качественной мобильной связью международные, национальные дороги и села по всей территории Украины, где жители вообще не имеют возможности даже позвонить близким", — объяснили в министерстве цифровой трансформации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня, 17 февраля, народные депутаты Украины приняли законопроект "О виртуальных активах". Когда законодательные изменения вступят в силу, в Украине можно будет легально запустить рынок виртуальных активов. На территории государства абсолютно легально смогут работать криптокомпании — как иностранные, так и украинские. Также украинцы получат доступ к мировому рынку виртуальных активов. Банки смогут теперь открывать счета для криптокомпаний. Украинцы смогут декларировать свои доходы в криптовалютах. Также государство будет регулировать и гарантировать правовую защиту прав на активы, эти вопросы можно будет решать в суде.

Читайте также:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!