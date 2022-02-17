Кремация и биозахоронение: какие услуги будут предоставлять ритуальные службы в Украине

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Народные депутаты зарегистрировали на сайте Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании похоронного дела в Украине" №7020.

Согласно тексту документа, в статью 197 Налогового кодекса будут внесены изменения по перечню новых услуг по захоронению и поставке ритуальных товаров, предоставляемыми ритуальными службами всех форм собственности.

Теперь ритуальные службы должны предоставлять более широкий перечень услуг родственникам умерших. Среди них: вызов агента ритуальной службы для оформления заказа на организацию и проведение захоронения; оформление медицинской справки о причинах смерти.

Работники ритуальной службы также доставляют заказчику ритуальные атрибуты, разгружают их и переносят в нужное место. Такая служба продает гробы или контейнеры для перевозки оцинкованного гроба, урны, кубки для урн, похоронные венки и траурные ленты для них.

К ритуальным услугам также включены: запаивание оцинкованного гроба; содержание тел умерших в холодильных камерах сверх нормы

пребывания; услуги по подготовке тела покойного к погребению или кремации; перенос/погрузка/выгрузка гроба, изготовление и установка нагробных табличек, крестов, надголовников, временных памятных знаков.



Кроме того, ритуальная служба организовывает не только захоронение в гробу на кладбище, но и кремацию тела, захоронение урны с прахом в могилу, в колумбарий, развеивание праха; ресомацию, криомацию или другие методы подготовки тела умершего для биозахоронения. По желанию родственников ритуальная служба предоставляет услуги по организации панихиды и музыкальному сопровождению похорон.



В проекте закона №7018 указано определение терминов, обозначающих переработку тела умершего разными путями. Кремацией называют процесс переработки тела умершего путем сжигания гроба с телом умершего (его останков) для дальнейшего захоронения праха в соответствии с обычаями и традициями. Под криомацией (промесией) законодатель понимает процесс переработки тела умершего человека путем замораживания и лиофилизации (осушение холодом вымораживанием влаги). Ресомацией называется процесс переработки тела умершего человека благодаря реакции щелочного гидролиза.

Как сообщал портал "Комментарии", в новом законопроекте прописаны виды захоронений граждан, порядок предоставления ритуальных услуг в Украине и содержание мест захоронений умерших людей и животных.

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