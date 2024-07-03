Темпы наступления РФ растут: в ВСУ сообщили об обострении на фронте

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории России. Харьковщина также находится под постоянными бомбардировками. С территории Белгорода и Шебекино российские террористы нанесли авиационных ударов по населенным пунктам Липцы, Малые Проходы, Нескучное и Слобожанское. Украинские войска отразили шесть атак в районах Волчанска и Липцев.

В Купянском направлении противник дважды безуспешно пытался штурмовать оборонительные рубежи в районе Стельмаховки, задействовав авиацию для поддержки. Удары получили районы Борова и Песчаное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Лиманском направлении за день российские войска совершили 19 атак на позиции украинских защитников вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Десять атак были безуспешными для противника, еще девять продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отбили одну атаку вблизи Выимки. На Краматорском направлении враг совершает четыре штурма вблизи Калиновки. Бои продолжаются. На Торецком направлении количество атак возросло до 12. Противник пытается продвинуться в сторону Белой Горы, Торецкая, Делиевки, Северного и Нью-Йорка при поддержке авиации. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении происходит больше всего противостояний. Оккупанты предприняли 19 попыток вытеснить украинских защитников с позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калинового. Украинские силы обороны отразили 13 атак, шесть боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили 11 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. На Времивском направлении были отражены два вражеских штурма неподалеку от Водяного и Урожайного. Противник применил КАБ и неуправляемые авиационные ракеты в районах Времивки и Старомайорского.

На Гуляйпольском направлении имела место одна безуспешная атака в районе Волшебного. Ситуация на Ореховском направлении обострилась. Украинские воины отразили две атаки в районах Новоандреевки и Роботиного. Семь атак противника в районах Новоданиловки, Щербаки и Роботиного продолжаются. Противник также задействовал авиацию в районе Каменского. На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно атаковал украинские позиции вблизи Кринок. Районы населенных пунктов Казацкое, Тягинка, Бургунка и Шляховое получили удары КАБами.

Генштаб ВСУ отмечает продолжение устойчивой обороны украинских военных и готовность к дальнейшему отражению атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ подвинули врага на Харьковщине