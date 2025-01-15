logo

BTC/USD

99407.75

ETH/USD

3388.90

LTC/USD

105.65

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Стало известно, зачем Россия ударила по Украине ракетами с имитатором ядерного заряда
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, зачем Россия ударила по Украине ракетами с имитатором ядерного заряда

Российская армия, обстреливая Украину ракетами, действует максимально дерзко и коварно, заявил Владислав Селезнев

сегодня, 20:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

У российских оккупантов по-прежнему достаточно ресурсов, чтобы устраивать массированные атаки по Украине. Удары ВСУ по запасам авиационного топлива в РФ пока не сказались на вылетах российской авиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, комментировавшего российскую атаку для ТСН.ua. 

Стало известно, зачем Россия ударила по Украине ракетами с имитатором ядерного заряда

Ракеты Х-55 без ядерного заряда бесполезны как боевое оружие, но оккупанты запускают их, чтобы напрячь ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Российская армия действует максимально дерзко, коварно, но надо признать, что бьет рационально для себя. Они пытаются разрушить те критические объекты нашей инфраструктуры, от которых мы зависим, и восстановление которых может занять очень много времени", — прокомментировал Селезнев цели, по которым били россияне.

Эксперт подчеркнул, что враг вернулся к практике использования ракет типа Х-55 с боевой частью, которая имитирует ядерный заряд.

"Почему? Потому что такие ракеты у россиян есть. В том числе те, которые мы передавали в рамках газового соглашения несколько десятков лет назад. Для того чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО, враг использует и такие типы ракет. Российская армия продумывает перспективу и дальнейшие ракетно-дороновые атаки", — указал Селезнев.

Издание Defense Express добавило 15 января, что Россия использовала ракеты Х-55СМ. Они представляют собой модернизированную версию Х-55 и имеют увеличенную дальность до 3500 км благодаря дополнительным топливным бакам. Хотя эти ракеты обычно предназначены для ядерных боезарядов, во время атак на Украину они оборудованы только массо-габаритными макетами.

Как писали "Комментарии", Россия 15 января атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов. Оккупанты также сообщали, что "целились" якобы в район аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ, как утверждает пропаганда РФ, якобы взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

"Комментарии" уточняли, что всего 15 января оккупанты запустили 117 дронов и ракет, 77 целей сбиты, 27 — локационно потеряны. В числе выпущенных были 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область РФ), 23 из них сбила ПВО Украины. Точное соотношение ракет Х-101/Х-55см среди запущенных и сбитых в ВС ВСУ не раскрывают.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/raketi-z-imitaciyeyu-yadernogo-zaryadu-ekspert-nazvav-scenariyi-masovanih-udariv-po-ukrayini-do-kincya-zimi-2744847.html
Теги:

Новости

Все новости