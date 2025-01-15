Стало известно, зачем Россия ударила по Украине ракетами с имитатором ядерного заряда

У российских оккупантов по-прежнему достаточно ресурсов, чтобы устраивать массированные атаки по Украине. Удары ВСУ по запасам авиационного топлива в РФ пока не сказались на вылетах российской авиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, комментировавшего российскую атаку для ТСН.ua.

Ракеты Х-55 без ядерного заряда бесполезны как боевое оружие, но оккупанты запускают их, чтобы напрячь ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Российская армия действует максимально дерзко, коварно, но надо признать, что бьет рационально для себя. Они пытаются разрушить те критические объекты нашей инфраструктуры, от которых мы зависим, и восстановление которых может занять очень много времени", — прокомментировал Селезнев цели, по которым били россияне.

Эксперт подчеркнул, что враг вернулся к практике использования ракет типа Х-55 с боевой частью, которая имитирует ядерный заряд.

"Почему? Потому что такие ракеты у россиян есть. В том числе те, которые мы передавали в рамках газового соглашения несколько десятков лет назад. Для того чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО, враг использует и такие типы ракет. Российская армия продумывает перспективу и дальнейшие ракетно-дороновые атаки", — указал Селезнев.

Издание Defense Express добавило 15 января, что Россия использовала ракеты Х-55СМ. Они представляют собой модернизированную версию Х-55 и имеют увеличенную дальность до 3500 км благодаря дополнительным топливным бакам. Хотя эти ракеты обычно предназначены для ядерных боезарядов, во время атак на Украину они оборудованы только массо-габаритными макетами.

Как писали "Комментарии", Россия 15 января атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов. Оккупанты также сообщали, что "целились" якобы в район аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ, как утверждает пропаганда РФ, якобы взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении.

"Комментарии" уточняли, что всего 15 января оккупанты запустили 117 дронов и ракет, 77 целей сбиты, 27 — локационно потеряны. В числе выпущенных были 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область РФ), 23 из них сбила ПВО Украины. Точное соотношение ракет Х-101/Х-55см среди запущенных и сбитых в ВС ВСУ не раскрывают.