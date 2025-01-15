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Массированная атака РФ: ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить

Всего оккупанты запустили 117 дронов и ракет, 77 целей сбиты, 27 - локационно потеряны

сегодня, 11:47
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Николай Лисицын

Силы обороны Украины 15 января отразили массированную ракетную атаку российских войск. Оккупанты применяли ударные дроны и несколько типов ракет воздушного, наземного и морского базирования. Сбито 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БПЛА локационно потеряны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Массированная атака РФ: ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить

Больше десятка российских ракет 15 января прорвали украинскую ПВО, но не все достигли целей. Фото: минобороны РФ

В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар. Кроме ракет, использовались также ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:

  • одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска — Белгородская область РФ);
  • семь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская область РФ);
  • четыре крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область РФ);
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);
  • 74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ).

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 подтверждено уничтожение 77 воздушных целей:

  • 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;
  • трех крылатых ракет "Калибр";
  • четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Таким образом, все российские беспилотники были обезврежены. ВСУ не смогли сбить 13 ракет: одну баллистику ("Искандер" или корейскую), семь Х-22, четыре Х-101 и один "Калибр". При этом ВС ВСУ подчеркивают, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.

Массированная атака РФ: ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить - фото 2

Как писали "Комментарии", Россия 15 января атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов. Оккупанты также сообщали, что "целились" якобы в район аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ, как утверждает пропаганда РФ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении



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Источник: https://t.me/kpszsu/26954
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