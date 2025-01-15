Массированная атака РФ: ВСУ признались, какие ракеты не удалось сбить

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Николай Лисицын
Силы обороны Украины 15 января отразили массированную ракетную атаку российских войск. Оккупанты применяли ударные дроны и несколько типов ракет воздушного, наземного и морского базирования. Сбито 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БПЛА локационно потеряны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Больше десятка российских ракет 15 января прорвали украинскую ПВО, но не все достигли целей. Фото: минобороны РФ
В ночь на 15 января 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар. Кроме ракет, использовались также ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника:
По предварительным данным, по состоянию на 10:30 подтверждено уничтожение 77 воздушных целей:
Таким образом, все российские беспилотники были обезврежены. ВСУ не смогли сбить 13 ракет: одну баллистику ("Искандер" или корейскую), семь Х-22, четыре Х-101 и один "Калибр". При этом ВС ВСУ подчеркивают, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.
Как писали "Комментарии", Россия 15 января атаковала объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов. Оккупанты также сообщали, что "целились" якобы в район аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ, как утверждает пропаганда РФ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении
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