Массированный удар по Украине: Россия уже сообщила, куда ударили

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Недилько Ксения
Сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.
Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах.
Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились"ю
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ распространяют информацию, что из аэропорта Запорожья вывозят имущество в аэропорт "Борисполь", с целью якобы "сдать город врагу". Об этом пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.
На самом деле: имущество из запорожского аэропорта в Борисполь вывезли с целью сохранения уцелевшего оборудования, ведь враг может продолжить обстрелы аэропорта, сообщил в эфире телемарафона председатель ОВА Иван Федоров.
Полгода назад враг обстрелял новый терминал, построенный в запорожском аэропорту. Для того чтобы спасти часть оборудования, которое является новым и оно уцелело, аэропорт Запорожья взял в аренду на льготных условиях в аэропорту Борисполь склады, чтобы разместить свое оборудование.
"Нет сомнений, что враг будет пытаться попасть еще и еще по нашему аэропорту. Поэтому пока законсервировали и вывезли оборудование, чтобы при первой возможности вернуть его и использовать", – пишут в Центре.
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