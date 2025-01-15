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Массированный удар по Украине: Россия уже сообщила, куда ударили

Враг нанес удары по Украине разными типами ракет

сегодня, 08:10 comments2056
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Недилько Ксения

Сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям.

Массированный удар по Украине: Россия уже сообщила, куда ударили

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах.

Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились"ю

"Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", – пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ распространяют информацию, что из аэропорта Запорожья вывозят имущество в аэропорт "Борисполь", с целью якобы "сдать город врагу". Об этом пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: имущество из запорожского аэропорта в Борисполь вывезли с целью сохранения уцелевшего оборудования, ведь враг может продолжить обстрелы аэропорта, сообщил в эфире телемарафона председатель ОВА Иван Федоров.

Полгода назад враг обстрелял новый терминал, построенный в запорожском аэропорту. Для того чтобы спасти часть оборудования, которое является новым и оно уцелело, аэропорт Запорожья взял в аренду на льготных условиях в аэропорту Борисполь склады, чтобы разместить свое оборудование.

"Нет сомнений, что враг будет пытаться попасть еще и еще по нашему аэропорту. Поэтому пока законсервировали и вывезли оборудование, чтобы при первой возможности вернуть его и использовать", – пишут в Центре.



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