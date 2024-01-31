Стало известно, когда будет принят новый законопроект о мобилизации

Правительственный законопроект об усилении мобилизации, который был внесен в Верховную Раду 30 января, могут начать рассматривать 6 февраля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Закон о мобилизации вступит в силу не ранее марта

Он предположил, что законопроект автоматически включат в повестку дня сессии. Далее, по его словам, отдельным голосованием депутаты попробуют сократить срок подачи альтернативных законопроектов с 16 до 7 дней. Такое голосование, подчеркнул Железняк, может состояться не раньше 6 февраля.

"И если будет поддержано такое сокращение – то законопроект имеет шанс быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть условно 6-9 февраля", – рассказал Железняк.

После этого, по словам нардепа, должно состояться заседание парламентского Комитета по обороне, которое примет решение поддержать либо правительственную версию, либо какую-то из альтернативных. Далее законопроект будет выноситься на голосование в первом чтении, скорее всего, это произойдет не ранее 7 февраля, считает парламентарий.

По его словам, если законопроект депутаты поддержат 226 и более голосами в первом чтении, потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок. Если оно наберет 226 и более голосов, Рада получит семь дней для подачи правок, в противном случае на подачу правок отведут две недели. После этого, Комитет по обороне должен вновь рассмотреть все правки.

"Очевидно их будет много. И учитывая нагрузку и график Рады, то раньше, чем в конце февраля, законопроект не будет вынесен на голосование до второго чтения. Когда вынесут законопроект на второе чтение, будет зависеть от Комитета, но очевидно, что не раньше 22 февраля. Если будет много правок, процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней" , – рассказал Ярослав Железняк.

Депутат также напомнил, что при рассмотрении правок текст может изменяться дополнительно.

Кроме того, по словам Железняка, даже если законопроект проголосуют в двух чтениях, то кто-то из депутатов может внести блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность спикеру подписать закон и отправить президенту. И только после этого, президент Владимир Зеленский должен подписать закон.

"И это я описал один (из наиболее вероятных, но не единственный) сценариев. Но думаю, что уже очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу. Плюс там еще переходный период в месяц", – спрогнозировал нардеп.

Напомним, как писали "Комментарии", 30 января в парламент быв внесен законопроект о мобилизации. Он предусматривает много новшеств.

Например, как сообщали "Комментарии" будут введены нововведения для госслужащих.

Также "Комментарии" детально рассказывали о том, что изменилось в законопроекте о мобилизации.