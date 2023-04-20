Стало известно, какие города в мире наиболее привлекательны для цифровых кочевников.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Travel Off Path.

Веб-сайт рынка гибких рабочих мест поделился результатами исследований относительно того, где наиболее комфортно работать удаленно в 2023 году

Свежий отчет, в котором почти 80 локаций по всему миру исследуют на степень их пригодности для цифровых кочевников, опубликовал веб-сайт рынка гибких рабочих мест Instant Offices. При исследовании, учитывались данные о скоростном интернете, покрытии Wi-Fi, удобстве и комфорте города и погодных условиях.

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Лидирующую позицию занимает столица Португалии. В Лисобоне существует более 7 тысяч точек доступа Wi-Fi, множество коворкингов, огромный ассортимент пищи, напитков и что не может не привлекать, это – теплый климат.

Следующую строчку занимает Таиланд, а именно Бангкок. Там бешеный поток эмигрантов, позволяющий найти товарищей по душе и облегчает общение. Также удобен Wi-Fi, что дает тысяч точек доступа по всему городу. Среди плюсов – дешевое жилье и богатые ночные развлечения.

Третьим остается Мадрид. Отдаленных работников он привлекает за счет стоимости жизни ниже, чем в других известных европейских столицах.

Далее следует громкий мегаполис – Сеул, в Южной Корее. По душе приходится отличная инфраструктура, современный транспорт, технологии и развлечения. Кроме того, там одна из самых высоких скоростей Интернета в мире.

Пятое место среди цифровых кочевников занимает Дели (Индия). Там удобен доступ к Wi-Fi и низкая стоимость жизни, чем во всех вышеперечисленных городах, в списке.

Также немало удаленных работников выбирают Дубай, Хошимин, Джакарта, Катманду, Роттердам.

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