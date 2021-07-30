Стало известно, как переманивают ли сотрудников

О ситуации, когда хороших специалистов переманивают из других компаний, рассказали "Комментариям" работодатели. В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К" отметили, что хедхантинг бывает, как в одну сторону, так и в другую.

Сотрудники (фото из открытых источников)

"Здесь нужен спецподход, понимание психологии человека, умение правильно вести переговоры. Под конкретный случай формируется свой сценарий хедхантинга. Конечно, хороших специалистов всегда переманивали друг у друга. Но здесь, помимо неплохого имиджа компании, необходимо предлагать высшую зарплату. Если у компании есть такая возможность, то этот метод можно и нужно использовать", — уверены в сети магазинов "Эпицентр".

В компании KIVI считают, что переманивать сотрудников нормально, а у каждого специалиста есть своя мотивация.

"Возможно, у компании есть то предложение, от которого не сможет отказаться потенциальный соискатель. Для "хантинга" часто используются рекомендации от других профессионалов отрасли, а также социальная сеть LinkedIn. Это очень удобно, если резюме специалиста нет на сайтах поиска работы. Это западный подход к поиску кандидатов. LinkedIn чаще используется для поиска специалистов уровня middle+. В этой социальной сети всегда можно предложить профессионалу пообщаться или получить от него рекомендации других специалистов, которые находятся в поиске", — рассказала PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

В компании "Хуавей Украина" к переманиванию сотрудников с иных предприятий относятся иначе.

"Рынок IКТ очень узкий и на самом деле не такой уж большой. Поэтому да, нередко случается, что работники из другой компании переходят к нам или наоборот. У нас нет такой стратегии — переманивать работников из других компаний, и у нас есть табу на переманивание работников наших клиентов. Вместо этого мы стараемся создать максимально благоприятные условия для профессионального развития наших сотрудников, чтобы они не задумывались о переходе к другим компаниям и оставались с нами надолго", — ответил "Комментариям" заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Напомним, портал "Комментарии" узнал, что делает компания, чтобы мотивировать своих сотрудников к продуктивной работе

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