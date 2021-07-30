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Стало известно, как переманивают ли сотрудников

Под конкретный случай формируется свой сценарий хедхантинга

30 июля 2021, 21:05
Автор:

Ольга Чародий

О ситуации, когда хороших специалистов переманивают из других компаний, рассказали "Комментариям" работодатели. В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К" отметили, что хедхантинг бывает, как в одну сторону, так и в другую.

Стало известно, как переманивают ли сотрудников

Сотрудники (фото из открытых источников)

"Здесь нужен спецподход, понимание психологии человека, умение правильно вести переговоры. Под конкретный случай формируется свой сценарий хедхантинга. Конечно, хороших специалистов всегда переманивали друг у друга. Но здесь, помимо неплохого имиджа компании, необходимо предлагать высшую зарплату. Если у компании есть такая возможность, то этот метод можно и нужно использовать", — уверены в сети магазинов "Эпицентр".

В компании KIVI считают, что переманивать сотрудников нормально, а у каждого специалиста есть своя мотивация.

"Возможно, у компании есть то предложение, от которого не сможет отказаться потенциальный соискатель. Для "хантинга" часто используются рекомендации от других профессионалов отрасли, а также социальная сеть LinkedIn. Это очень удобно, если резюме специалиста нет на сайтах поиска работы. Это западный подход к поиску кандидатов. LinkedIn чаще используется для поиска специалистов уровня middle+. В этой социальной сети всегда можно предложить профессионалу пообщаться или получить от него рекомендации других специалистов, которые находятся в поиске", — рассказала PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

В компании "Хуавей Украина" к переманиванию сотрудников с иных предприятий относятся иначе.

"Рынок IКТ очень узкий и на самом деле не такой уж большой. Поэтому да, нередко случается, что работники из другой компании переходят к нам или наоборот. У нас нет такой стратегии — переманивать работников из других компаний, и у нас есть табу на переманивание работников наших клиентов. Вместо этого мы стараемся создать максимально благоприятные условия для профессионального развития наших сотрудников, чтобы они не задумывались о переходе к другим компаниям и оставались с нами надолго", — ответил "Комментариям" заместитель руководителя Департамента персонала компании "Хуавей Украина" Владимир Билавка.

Напомним, портал "Комментарии" узнал, что делает компания, чтобы мотивировать своих сотрудников к продуктивной работе


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Источник: Comments.ua
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