Стало известно, что делает компания, чтобы мотивировать своих сотрудников к продуктивной работе

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Ольга Чародий
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"Комментарии" узнал, что делает компания, чтобы мотивировать своих сотрудников
к продуктивной работе.
Мотивация сотрудников (фото из открытых источников)
"Конечно,
больше всего сотрудника мотивирует, когда его зарплата — выше средней и не
отстает от рынка. Интересные задачи, хорошая команда, комфортное место работы и
атмосфера в коллективе — также важны. Все это мотивирует приходить на работу и
ежедневно приносить пользу компании", — рассказали в Департаменте по связям с
общественностью "Эпицентр К".
На
предприятии сообщили, что у них есть свой тренинговый центр, который обучает
торговый персонал.
"Также
существует процедура ввода любого сотрудника в виде обязательной стажировки в
торговых центрах. Она касается не только работников самих торговых центров, но
и работников центрального офиса. Главная цель такого подхода — чтобы человек
понимал, как работает компания, за счет чего зарабатывает, к кому следует
обращаться при возникновении того или иного вопроса и так далее", — пояснили в
пресс-службе сети магазинов "Эпицентр".
В компании
KIVI разработали свою программу,
чтобы сотруднику не приходилось переживать о своем комфорте, здоровье, досуге,
профессиональном и личностном развитии, отметила PR-менеджер предприятия
Анастасия Киосева. При этом взамен от сотрудников ожидают такую же заботу о
результатах работы.
"В рамках KIVI Business School регулярно проводится обучение, мастер-классы, вебинары. Последним было комплексное обучение для руководителей подразделений по управлению командой и процессами. Во время локдауна проводился вебинар о коронавирусе и поддержании иммунитета", — рассказала "Комментариям" PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.
Напомним, эффективная система управления является одной из главных задач современной компании, в решении которой огромную роль играет управление персоналом. В современном мире работа с людьми представляет собой одну из основных функций управления и именно от сотрудников зависит успех компании.
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