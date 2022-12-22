США вводят санкции против 10 российских компаний, помогавших сектору обороны РФ

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о введении новых санкций против 10 российских организаций, поставляющих ресурсы армии РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

США ввели санкции против российских компаний. Фото из открытых источников

Во введении санкции попали компании, производящие военно-морской арсенал России. Одна из крупнейших компаний, вошедшая в список Администрация президента США оказалась "Ригель", которая снабжала российский флот разными аккумуляторами и другими деталями более 15 лет.

Также под санкциями оказался производитель навигационных систем для российских боевых кораблей компания " Электроприбор".

"Мы обязуемся ввести дополнительные суровые последствия для президента Путина и тех, кто его поддерживает, за бессовестную войну России против Украины. После военно-морских операций России против украинских портов, в том числе поставляющих мировые продовольствие и зерно, Соединенные Штаты сегодня вводят санкции против российских военно-морских организаций", – сказал государственный секретарь США Блинкен.

Также госсекретарь США заверил, что его страна будет использовать все меры для сдерживания российской агрессии, пока Кремль не прекратит войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на наложенные санкции, Россия пытается получать современные технологические разработки через несколько компаний, находящихся в Турции, Гонконге и других странах мира.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия и Иран углубляют сотрудничество и восстанавливают маршрут, который использовался во время Второй мировой войны. Именно с помощью него СССР получил ленд-лиз от США, помогший победить Третий рейх.

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