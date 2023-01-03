США и Европа давят на Швейцарию из-за российских активов: что известно

США и Европа проводят с властями Швейцарии непростой разговор из-за российских активов. Тема непростых переговоров – замороженные в Швейцарии российские активы, которые сейчас могут быть переданы на восстановление Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Neue Zürcher Zeitung".

Швейцария. Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что страны ЕС и G7 заморозили более 300 млрд долларов российских активов. Швейцария заблокировала около 7,5 млрд франков, принадлежащих россиянам, а также 15 объектов недвижимости.

По словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, конфискация активов – крайне деликатный вопрос для Швейцарии, где право собственности считается священным.

В то же время страна оказалась под сильным внешним давлением из-за российских активов, и это давление будет лишь нарастать, говорят источники издания в правительстве. Вопрос конфискации российских активов поднимается в рамках регулярных неформальных контактов с иностранными партнерами. Особенно активно настаивают на конфискации представители Украины, стран Восточной Европы и США.

Однако в правительстве не слишком позитивно настроены к возможным конфискациям, опасаясь, что это создаст прецедент, после которого каждый военный конфликт будет сопровождаться такими экспроприациями имущества.

"Мы не должны внезапно отказываться от наших принципов верховенства права", – отметил глава Комиссии по внешней политике Швейцарии Франц Грютер.

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