США и Европа давят на Швейцарию из-за российских активов: что известно

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Кравцев Сергей
США и Европа проводят с властями Швейцарии непростой разговор из-за российских активов. Тема непростых переговоров – замороженные в Швейцарии российские активы, которые сейчас могут быть переданы на восстановление Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Neue Zürcher Zeitung".
Швейцария. Фото: ua.depositphotos.com
Отмечается, что страны ЕС и G7 заморозили более 300 млрд долларов российских активов. Швейцария заблокировала около 7,5 млрд франков, принадлежащих россиянам, а также 15 объектов недвижимости.
По словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, конфискация активов – крайне деликатный вопрос для Швейцарии, где право собственности считается священным.
В то же время страна оказалась под сильным внешним давлением из-за российских активов, и это давление будет лишь нарастать, говорят источники издания в правительстве. Вопрос конфискации российских активов поднимается в рамках регулярных неформальных контактов с иностранными партнерами. Особенно активно настаивают на конфискации представители Украины, стран Восточной Европы и США.
Однако в правительстве не слишком позитивно настроены к возможным конфискациям, опасаясь, что это создаст прецедент, после которого каждый военный конфликт будет сопровождаться такими экспроприациями имущества.
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