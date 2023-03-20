Снова по-новому: Каких выплат ждать украинским пенсионерам с апреля

С 1 апреля пенсионерам, продолжающим работать и таким образом увеличивающим страховой стаж, перечислят размер выплат. Изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут учитывать несколько параметров. Об этом сообщили в Минсоцполитики, пишут "Комментарии". В Министерстве отметили, что для работающих пенсионеров речь идет о: приобретенном стаже и размере официальной зарплаты.

Украинским пенсионерам с 1 апреля перечислят выплаты

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"Объем выплат пенсионерам, которые продолжают работать, рассчитывается путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка. Для пересчета специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно, он будет сделан автоматически", – объяснили суть повышения специалиста.

Узнать, насколько увеличится пенсия в рамках апрельского перерасчета, можно самостоятельно – на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо: авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга и проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Правила индексации пенсий переписали. В то же время в Украине по индексации пенсий в 2023 году впервые ввели ограничения на сумму перерасчета. Лимит был установлен на уровне 1500 грн. Так, при пенсии выше 7600 грн повышение произойдет именно на 1500 грн, а не на 19,7% от размера выплаты (как тем, у кого она ниже этого уровня).

Такое решение может стать основой для предстоящего пересмотра формулы индексации. Ведь лимит установили, чтобы уменьшить разрыв в суммах выплат", — говорит заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

Чиновница подчеркнула, что это ограничение является "механизмом балансировки". И может обеспечить равномерное увеличение выплат.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица производят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором производится перерасчет, получили право на проведение перерасчета", — говорится в законе.

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