Снова по-новому: Каких выплат ждать украинским пенсионерам с апреля

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Моесеенко Валентина
С 1 апреля пенсионерам, продолжающим работать и таким образом увеличивающим страховой стаж, перечислят размер выплат. Изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут учитывать несколько параметров. Об этом сообщили в Минсоцполитики, пишут "Комментарии". В Министерстве отметили, что для работающих пенсионеров речь идет о: приобретенном стаже и размере официальной зарплаты.
Украинским пенсионерам с 1 апреля перечислят выплаты
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Узнать, насколько увеличится пенсия в рамках апрельского перерасчета, можно самостоятельно – на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо: авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга и проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".
Правила индексации пенсий переписали. В то же время в Украине по индексации пенсий в 2023 году впервые ввели ограничения на сумму перерасчета. Лимит был установлен на уровне 1500 грн. Так, при пенсии выше 7600 грн повышение произойдет именно на 1500 грн, а не на 19,7% от размера выплаты (как тем, у кого она ниже этого уровня).
Чиновница подчеркнула, что это ограничение является "механизмом балансировки". И может обеспечить равномерное увеличение выплат.
"Комментарии" также писали о том, что Денис Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд. грн.
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