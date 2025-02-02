С фронта сбежала целая группа российских штурмовиков: детали

Под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает проект "Хочу жить" при Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Сообщения о российских дезертирах продолжают сыпаться как из рога изобилия. Под Покровском дезертировала целая группа зеков-штурмовиков из полка 1437!", — отметили в проекте.

Речь идет как минимум о восьми беглецах. По словам командиров сбежавших оккупантов, они "могут выдавать себя за "трехсотых".

"Не удивимся, если они действительно были ранены и отказались снова идти на штурм. Сколько уже подобных историй встречалось, когда выживших сразу же отправляли на "добивание", — говорится в сообщении.

"Хочу жить" отмечает, что у раненых оккупантов, которых командование снова бросает на поле боя, есть выбор — умереть или убежать. Эта группа захватчиков воспользовалась вторым вариантом.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного. Об этом говорится в сообщении DeepState.

По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево.

"На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики.

Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.

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