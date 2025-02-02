На каком направлении в январе уничтожили более 15 тысяч россиян: Сырский раскрыл детали

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Кравцев Сергей
Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Главком ВСУ отметил, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.
Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам, а Покровское направление остается одним из самых тяжелых.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, эффективность и героизм.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного. Об этом говорится в сообщении DeepState.
По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево.
Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.
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