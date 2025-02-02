На каком направлении в январе уничтожили более 15 тысяч россиян: Сырский раскрыл детали

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком ВСУ отметил, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам, а Покровское направление остается одним из самых тяжелых.

"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь (на Покровском направлении, — ред.) более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 — безвозвратно", — сообщил Александр Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, эффективность и героизм.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного. Об этом говорится в сообщении DeepState.

По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево.

"На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики.

Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.

Также издание "Комментарии" писало – теперь россияне не отвертятся: Воздушные силы обнародовали доказательство удара РФ по Судже.



