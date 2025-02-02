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На это направление фронта РФ теперь бросает все силы: в DeepState раскрыли подробности

Аналитики DeepState подчеркивают, россияне ни на день не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска не прекращают штурмовых действий на Покровском отрезке фронта в Донецкой области, в частности в районах Серебряного, Удачного и Котлиного. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState.

На это направление фронта РФ теперь бросает все силы: в DeepState раскрыли подробности

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации аналитиков DeepState, в последние дни противник активно проводит атаки на нескольких направлениях: Серебряное, южнее Надиевки, с юга и востока на Удачное, с запада и востока на Котлино и с юго-запада на Зверево. 

"На некоторых участках противник частично достиг успеха, но в целом ситуация требует уточнения", – отмечают аналитики. 

Благодаря эффективной работе одного из подразделений Сил обороны в Удачном украинские войска смогли сдержать натиск противника.

"Особую эффективность продемонстрировало одно из подразделений Сил обороны Украины в районе Удачного, заменив вновь созданную бригаду. Номер подразделения не разглашается из соображений безопасности, поскольку российские войска еще не имеют точных данных о его расположении", – отмечают аналитики.

Кроме того, благодаря ожесточенному сопротивлению подразделений 59-й ОШБр враг был вынужден пополнить личный состав в районах Новоелизаветовки и Нововасильевки.

Серьезные потери также заставили оккупантов привлекать резервы в районе Шевченко-Даченское, где потери противника оказались значительными, отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 января мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

"Враг оккупировал Великую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки", – говорится в сообщении DeepState.




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