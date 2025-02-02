Теперь россияне не отвертятся: Воздушные силы обнародовали доказательство удара РФ по Судже

Как передает портал "Комментарии", Воздушные силы ВСУ опубликовали в соцсети скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ.

Удар по интернату в Судже. Фото: из открытых источников

Как уточняют ВС, около 18.00 1 февраля российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа, РФ) — трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

В результате нанесения удара разрушена центральная часть дома. По состоянию на конец дня 1 февраля обнаружено 4 погибших, 4 тяжелых раненых и около 80 гражданских лиц, которые не пострадали.

Тяжелораненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

"Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население — местные жители, русские. Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией", – прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска нанесли удар по школе-интернату в Судже в Курской области, которое сейчас находится под контролем украинских сил обороны. Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский. По его информации, удар случился в 17:54. Под завалами оказались 95 человек, среди которых преимущественно пожилые люди и инвалиды. Слышны звуки стонов и криков из-под обломков. В настоящее время продолжаются спасательные работы силами военной комендатуры.

Российские медиа предполагают, что удар по школе мог быть нанесен авиационной бомбой.

Напомним, в августе 2024 года во время Курской операции украинские войска заняли Суджу. Большинство местных жителей покинули город, но несколько сот остались.







