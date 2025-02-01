Российские войска нанесли удар по школе-интернату в Судже в Курской области, которое сейчас находится под контролем украинских сил обороны. Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский. По его информации, удар случился в 17:54. Под завалами оказались 95 человек, среди которых преимущественно пожилые люди и инвалиды. Слышны звуки стонов и криков из-под обломков. В настоящее время продолжаются спасательные работы силами военной комендатуры.

Суджа. Фото: из открытых источников

Российские медиа предполагают, что удар по школе мог быть нанесен авиационной бомбой.

Напомним, в августе 2024 года во время Курской операции украинские войска заняли Суджу. Большинство местных жителей покинули город, но несколько сот остались.

Сейчас в Судже действует украинская военная комендатура во главе с генералом Эдуардом Москалевым, которая занимается обеспечением гуманитарных нужд местного населения.

Это не первая атака на школу-интернат. В результате авиаудара 12 января погибла местная жительница, а в здании выбило все окна и двери. Школа размещает стариков, многие из которых имеют инвалидность.

Судья, небольшой город в Курской области, с самого начала войны находился под контролем украинских сил. В августе 2024 года украинские войска успешно провели Курскую операцию, в результате которой город оказался под полным контролем ВСУ. После этого большая часть местных жителей покинула город из-за постоянных боевых действий, но несколько сотен человек остались.

В настоящее время город, где на контроле украинской армии находится около 2000 человек, охраняется военной комендатурой во главе с генералом Эдуардом Москалевым. Среди основных задач комендатуры есть обеспечение гуманитарных потребностей местного населения, координация доставки продовольствия и медикаментов, а также оказание медицинской помощи пострадавшим от войны.

Ранее, как писали "Комментарии", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил , что город Суджа Курской области, в который ранее вошли украинские войска, полностью зачищен от российских оккупантов.