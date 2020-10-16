Рынок труда в Украине: какие профессии в тренде, а какие – оказались в зоне риска

"Комментарии" выяснили у экспертов, какие профессии и почему приобретут в Украине популярность в связи с последними событиями (коронакризис, диджитализация), какие специальности утратят свою актуальность и не приведет ли такое переформатирование к увеличению трудовой миграции.

"Изменения, которые раньше происходили за годы, свершились почти мгновенно"

Рынок труда в последние годы стремительно меняется. В основном это происходит из-за технологических изменений не только процессов производства, но и ведения бизнеса. На этом акцентирует аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

"Уже сейчас востребованы специалисты по таргетированию и контекстной рекламе, e-mail-маркетологи, аналитики Big Data. Еще пару лет назад, об этих профессиях и не слышали, – отмечает эксперт. – Очень перспективными являются специальности графического дизайнера, разработчика сайтов, Android-разработчик".

В тоже время, по словам Владимира Коваля, целый ряд профессий выпадает из топ-тренда.

"Экономисты, финансисты, бухгалтера — эти некогда популярные профессии из-за переизбытка специалистов и изменений векторов развития бизнеса, становятся всё менее популярны, – говорит аналитик. – Потенциально, через два-три года огромный спрос на международном рынке труда будет на специальности, ориентированные на биохимические технологии".

По мнению Владимира Коваля, COVID -19 буквально встряхнул рынок труда. Изменения, которые раньше происходили за годы, свершились почти мгновенно. Причем, некоторые перемены — вспять уже не повернуть.

"Например, тектонические изменения в инструментах педагогики, связанные с удаленным проведением лекций, семинаров, уроков и т.д. — останутся и будут только развиваться. Классический образ "школьной учительницы" канул в небытие", – уверен аналитик.

"Коронавирус в некой мере ускорил процессы экономических перемен"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что идет многослойный процесс. И та же трудовая миграция происходит не только потому, что произошла смена более востребованных профессий, а и в связи с глобализацией мира. Пересекать границы стало легче (по крайней мере, так было до пандемии коронавируса), многие начали поиск лучшей жизни в других странах.

Борис Кушнирук напоминает, что недавно Минобразования опубликовало список востребованных профессий. И там видно, что будет спрос на новые профессии, связанные с технологиями будущего (к примеру, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати), ІТ-технологиями, экологизацией производства и жизни, здоровьем человека (биогенетик, биоинженер, биоинформатик, нейропсихолог и т.д.). И именно на них будут, похоже, делать ставку будущие студенты.

"Мир меняется, так закономерно и то, что меняется востребованность в тех или иных профессиях, — отмечает эксперт. – К примеру, увеличение появления электромобилей будет сокращать привычные АЗС. В то же время, очевидно, что те, кто пойдет на курсы повышения квалификации, получит больше шансов найти свое место в новых условиях".

Коронавирус в некой мере ускорил процессы экономических перемен, считает Борис Кушнирук. И эти перемены будут требовать новых профессий.

"Но важно понимать, что людям старшего возраста (условные "45+") будет сложно переобучаться. Лишь малая их часть к этому готова, как и заниматься чем-то другим, непривычным. Также следует понимать, что новые профессии будут очень постепенно формировать спрос на человеческие ресурсы – куда более медленно, чем будут ликвидироваться старые рабочие места. Так что количество безработных вырастет, – прогнозирует эксперт. – И это тоже спровоцирует рост трудовой миграции".

"Коронавирус лишь усилил тренд на "цифру" и удаленные услуги"

Аналитик, специалист по политическим и корпоративным коммуникациям Андрей Попов напоминает, что переформатирование рынка труда происходит уже не первый год. А коронавирус лишь усилил тренд на "цифру" и удаленные услуги, доставку на дом и т.д.

"В зоне риска оказались сферы спорта, культуры и туризма, так как кинотеатр или памятник на дом не перенесешь. Наименее болезненно через этот период пройдут всевозможные фрилансеры и аутсорсеры, а наибольшая выгода будет у служб доставки, – подчеркивает Андрей Попов. – В целом, за период карантина без работы осталось более 430 тысяч украинцев. Это почти на 70% больше, чем в 2019 году. Но есть и свежий тренд — начиная с июля безработица стала сокращаться. Бизнес и предприятия в целом адаптировались к новым условиям. Плюс — были послабления со стороны власти".

По мнению аналитика, если не будет такого карантина как весной, с блокировкой буквально всего, то рынок труда сохранит нынешние очертания.

"Это будет стагнация, но не крутое пике, как в мае. Впрочем, многое будет зависеть от уровня заболеваемости и смертности", – отмечает Андрей Попов.

Напомним, в Минобразования назвали самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет.

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