Рынок труда в Украине: какие профессии в тренде, а какие – оказались в зоне риска

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Таисия Ерохина
"Комментарии" выяснили у экспертов, какие
профессии и почему приобретут в Украине популярность в связи с последними
событиями (коронакризис, диджитализация), какие специальности
утратят свою актуальность и не приведет ли такое переформатирование к
увеличению трудовой миграции.
Рынок труда в последние годы стремительно
меняется. В основном это происходит из-за технологических изменений не только
процессов производства, но и ведения бизнеса. На этом акцентирует аналитик,
кандидат экономических наук Владимир Коваль.
"Уже сейчас востребованы специалисты по
таргетированию и контекстной рекламе, e-mail-маркетологи, аналитики Big Data.
Еще пару лет назад, об этих профессиях и не слышали, – отмечает эксперт. –
Очень перспективными являются специальности графического дизайнера,
разработчика сайтов, Android-разработчик".
В тоже время, по словам Владимира Коваля,
целый ряд профессий выпадает из топ-тренда.
"Экономисты, финансисты, бухгалтера — эти
некогда популярные профессии из-за переизбытка специалистов и изменений
векторов развития бизнеса, становятся всё менее популярны, – говорит аналитик.
– Потенциально, через два-три года огромный спрос на международном рынке труда
будет на специальности, ориентированные на биохимические технологии".
По мнению Владимира Коваля, COVID -19
буквально встряхнул рынок труда. Изменения, которые раньше происходили за годы,
свершились почти мгновенно. Причем, некоторые перемены — вспять уже не
повернуть.
"Например, тектонические изменения в
инструментах педагогики, связанные с удаленным проведением лекций, семинаров, уроков
и т.д. — останутся и будут только развиваться. Классический образ
"школьной учительницы" канул в небытие", – уверен аналитик.
Экономический и политический эксперт Борис
Кушнирук считает, что идет многослойный процесс. И та же трудовая миграция
происходит не только потому, что произошла смена более востребованных
профессий, а и в связи с глобализацией мира. Пересекать границы стало легче (по
крайней мере, так было до пандемии коронавируса), многие начали поиск лучшей
жизни в других странах.
Борис Кушнирук напоминает, что недавно
Минобразования опубликовало список востребованных профессий. И там видно, что
будет спрос на новые профессии, связанные с технологиями будущего (к примеру,
специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист
по 3D-печати), ІТ-технологиями, экологизацией производства и жизни, здоровьем
человека (биогенетик, биоинженер, биоинформатик, нейропсихолог и т.д.). И
именно на них будут, похоже, делать ставку будущие студенты.
"Мир меняется, так закономерно и то, что
меняется востребованность в тех или иных профессиях, — отмечает эксперт. – К
примеру, увеличение появления электромобилей будет сокращать привычные АЗС. В
то же время, очевидно, что те, кто пойдет на курсы повышения квалификации,
получит больше шансов найти свое место в новых условиях".
Коронавирус в некой мере ускорил процессы
экономических перемен, считает Борис Кушнирук. И эти перемены будут требовать
новых профессий.
"Но важно понимать, что людям старшего
возраста (условные "45+") будет сложно переобучаться. Лишь малая их часть к
этому готова, как и заниматься чем-то другим, непривычным. Также следует
понимать, что новые профессии будут очень постепенно формировать спрос на
человеческие ресурсы – куда более медленно, чем будут ликвидироваться старые
рабочие места. Так что количество безработных вырастет, – прогнозирует эксперт.
– И это тоже спровоцирует рост трудовой миграции".
Аналитик, специалист по политическим и
корпоративным коммуникациям Андрей Попов напоминает, что переформатирование
рынка труда происходит уже не первый год. А коронавирус лишь усилил тренд на
"цифру" и удаленные услуги, доставку на дом и т.д.
"В зоне риска оказались сферы спорта, культуры
и туризма, так как кинотеатр или памятник на дом не перенесешь. Наименее
болезненно через этот период пройдут всевозможные фрилансеры и аутсорсеры, а
наибольшая выгода будет у служб доставки, – подчеркивает Андрей Попов. – В
целом, за период карантина без работы осталось более 430 тысяч украинцев. Это
почти на 70% больше, чем в 2019 году. Но есть и свежий тренд — начиная с июля
безработица стала сокращаться. Бизнес и предприятия в целом адаптировались к
новым условиям. Плюс — были послабления со стороны власти".
По мнению аналитика, если не будет такого
карантина как весной, с блокировкой буквально всего, то рынок труда сохранит
нынешние очертания.
"Это будет стагнация, но не крутое пике, как в
мае. Впрочем, многое будет зависеть от уровня заболеваемости и смертности", –
отмечает Андрей Попов.
Напомним, в Минобразования назвали самые
перспективные профессии на ближайшие 10 лет.
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