В Минобразования назвали самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет

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Татьяна Веремеева
Министерство образования и науки Украины назвало
профессии, которые будут наиболее перспективными в ближайшие 10 лет. Перечень
профессий опубликован в рамках Стратегии развития высшего образования в Украине
на 2021-2031 годы. Об этом пишут "Вести".
Самым большим спросом буду пользоваться специальности,
которые помогут в проектировании, внедрении новой техники и технологий в
современных реалиях. Еще одним перспективным направлением будет все, что
связано с обеспечением жизнедеятельности и здоровья людей. Ведомство условно
разделило такие специальности на 4 направления:
- технологии
будущего: архитектор территорий, специалист по робототехнике,
инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик и
диспетчер беспилотных аппаратов, космогеолог;
— ІТ-технологии, а также данные: проектировщик "умной среды" и "умных зданий", программист, аналитик данных, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, разработчик виртуальной реальности, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист;
— экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной (солнечной, ветровой и т. д.) энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалисты по сити-фермерству;
— здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, ІТ-врач, медсестра, физиотерапевт, нейропсихолог.
Сообщается, что профессии, связанные с обеспечением
здоровья, обучением, предоставлением индивидуальных услуг, творчеством еще
долгое время будут оставаться актуальными, так как нельзя заменить
автоматизированными системами.
В то же время в Министерстве образования прогнозируют,
что гуманитарные специальности постепенно начнут отходить на второй план, а вот
все, что связано с технологиями и инженерией будет становиться более
востребованным.
Напомним, талантливые
люди, которые решили опробовать свои силы в качестве фрилансеров непременно
столкнуться с проблемой, где им нужно обустроить свое рабочее место.
Разумеется, не стоит напрягаться, если у тебя железная самодисциплина и уютная атмосфера
дома. Но если с этими пунктами проблемы, то с помощью издания mport мы
расскажем тебе, где
можно спокойно поработать в наши дни.
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