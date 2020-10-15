В Минобразования назвали самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет

Министерство образования и науки Украины назвало профессии, которые будут наиболее перспективными в ближайшие 10 лет. Перечень профессий опубликован в рамках Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы. Об этом пишут "Вести".



Самым большим спросом буду пользоваться специальности, которые помогут в проектировании, внедрении новой техники и технологий в современных реалиях. Еще одним перспективным направлением будет все, что связано с обеспечением жизнедеятельности и здоровья людей. Ведомство условно разделило такие специальности на 4 направления:

- технологии будущего: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик и диспетчер беспилотных аппаратов, космогеолог;

— ІТ-технологии, а также данные: проектировщик "умной среды" и "умных зданий", программист, аналитик данных, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, разработчик виртуальной реальности, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист;

— экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной (солнечной, ветровой и т. д.) энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалисты по сити-фермерству;

— здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, ІТ-врач, медсестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

Сообщается, что профессии, связанные с обеспечением здоровья, обучением, предоставлением индивидуальных услуг, творчеством еще долгое время будут оставаться актуальными, так как нельзя заменить автоматизированными системами.

В то же время в Министерстве образования прогнозируют, что гуманитарные специальности постепенно начнут отходить на второй план, а вот все, что связано с технологиями и инженерией будет становиться более востребованным.

Напомним, талантливые люди, которые решили опробовать свои силы в качестве фрилансеров непременно столкнуться с проблемой, где им нужно обустроить свое рабочее место. Разумеется, не стоит напрягаться, если у тебя железная самодисциплина и уютная атмосфера дома. Но если с этими пунктами проблемы, то с помощью издания mport мы расскажем тебе, где можно спокойно поработать в наши дни.

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