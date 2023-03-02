"Русский добровольческий корпус": что известно об организации

Сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили о большой атаке "украинских ДРГ" на Брянщину — якобы 80 украинских диверсантов перешли границу РФ, впоследствии разделились и атаковали ряд объектов инфраструктуры. В частности, якобы взорвали газораспределительную станцию. Впоследствии путинские СМИ сообщили даже о захвате ДРГ нескольких сел, взятии заложников из местного населения и даже расстреле школьного автобуса. В ответ россияне анонсировали экстренное заседание путинского Совбеза.

Російські добровольці перейшли рубікон

Впрочем, впоследствии острота сообщений сократилась – оказалось, что заложников не захватывали, школьный автобус не расстреливали, а Совбез Путин соберет, как и планировал, 3 марта. Впрочем, пропутинский аналитик Марков все же сообщил, что якобы был расстрелян частный автомобиль, погиб его водитель и был ранен пассажир — 10-летний мальчик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Впоследствии ответственность за бой на Брянщине взял на себя "Русский добровольческий корпус", состоящий из граждан России и действующий в составе Международного легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Они опубликовали два видео из Брянщины. Впрочем, они возразили, что могут иметь отношение к гибели или ранению гражданских.

"Наконец, произошло — "Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу Российской Федерации, доказательство прям за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пора простым гражданам России понять, что они не рабы — поднимайте бунт, сражайтесь!", — заявил представитель корпуса на фоне административного здания российской деревни.

Еще в одной записи бойцы на фоне почтового ящика с двуглавым орлом и под звуки близких выстрелов боя утверждали:

"Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии насильников и палачей, мы не воюем с мирными гражданами, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас – возьмите оружие и боритесь против путинского кровавого кремлевского режима. Слава РДК! Смерть кремлевскому тирану!".

Пропутинские политологи ожидаемо назвали бойцов РДК "новыми власовцами".

Что известно о РДК?

Российский добровольческий корпус – сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину с 2014 года (выходцы из полка "Азов" и других подразделений).

В отличие от легиона "Свобода России", набор в корпус производится не из пленных и бывших российских военнослужащих, попавших в "Легион" из России, а из этнических российских эмигрантов, проживающих на территории Украины, а также в других европейских странах. В ноябре 2022 года "Гражданский совет", состоящий из общественных деятелей от 9 российских регионов, объявил набор добровольцев в ряды национальных подразделений в составе ВСУ, в частности РДК.

Используемая на флаге эмблема РДК — стилизованная "спайка" военизированной молодежной организации "Белая идея", созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым. Помимо официального символа Корпусом используются флаг Украины и, некоторыми бойцами, значок на груди в виде шеврона Российской освободительной армии, на котором изображен Андреевский флаг.

По словам одного из командиров, бойцов корпуса "скорее можно отнести к правоконсервативному политическому спектру". В одном из постов в Telegram РДК заявляют, что в основе их идеологии лежит "принцип Непримиримости" — "отказ от каких-либо форм сотрудничества с преемницей советского режима — путинской властью и ее представителями и холуями за рубежом", и что "Путин и его приспешники уничтожают русских, как этнос".

31 августа 2022 лидер российской оппозиции Илья Пономарев от имени Национальной республиканской армии подписал "Декларацию российской вооруженной оппозиции" с легионом "Свобода России" и заявил, что сначала к ним согласились присоединиться представители Российского добровольческого корпуса. Но позже вышло официальное заявление корпуса, что они не стали подписывать декларацию и не признали своим символом бело-сине-белый флаг.

21 октября на пресс-конференции информационного агентства Интерфакс-Украина был обнародован меморандум Российского добровольческого корпуса. В декабре 2022 года РДК получил в дар флаг марковских белогвардейских частей военного объединения "Русский доброволец", основатели и участники которого воевали на стороне Украины.

Напомним, что этой ночью по Запорожью был нанесен ракетный удар. Его утром прокомментировал Владимир Зеленский . Сейчас известно о 4 погибших и 5 пропавших, в том числе одном ребенке .