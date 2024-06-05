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Россияне стягивают на границу с Харьковщиной новые войска: где наступает враг

ВСУ не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, кое-где контратакуют

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук заявил, что российская оккупационная группировка перебрасывает на Харьковское направление , на границе с Украиной новые силы, в том числе мотострелковые подразделения, для будущих штурмов.

Россияне стягивают на границу с Харьковщиной новые войска: где наступает враг

Наступление на Харьков (фото из открытых источников)

"Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержки попыток наступательных действий, а также для содержания занимаемых участков", — отметил военный для LIGA.net .

При этом представители Сил обороны не дают захватчикам продвигаться, создают эффективную оборону, в некоторых местах контратакуют.

Как продолжил Музычук, армия РФ намерена вести наступление по Липцам.

Для разведки местности на Харьковщине захватчики имеют беспилотники ZALA, "Орлан" и сочетают с БпЛА типа "Ланцет". Только за сутки военные нацгвардии сбили 39 вражеских дронов, за неделю — более 100.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, как он хочет трансформировать армию . Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.

В рамках этой задачи Сырский провел заседание рабочей группы по беспилотным системам. Наряду с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и командирами подразделений были определены приоритеты развития наземных, морских и воздушных беспилотных систем и обозначены ключевые задачи на всех уровнях.
 



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