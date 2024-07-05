В Харьковской области, в районе Боровой, российские оккупанты не унимаются в своих попытках прорвать оборону. Виктор Петрович, боец 77-й отдельной аэромобильной бригады, рассказал, что последние две недели противник пытается прорвать оборону, атакуя пешими группами. Военный рассказал про ситуацию на фронте в эфире национального телемарафона.

Россияне пытаются прорвать оборону в Харьковской области

"Последние две недели штурмы продолжаются, но без использования техники в последнее время. То есть пешими порядками враг пытается штурмовать наши позиции. Также пытается накапливать силы для того. Насколько мы понимаем, для того, чтобы нанести более массированный удар впоследствии, когда накопит силы", — подчеркнул военный.

Россияне также активно используют корректируемые авиабомбы для обстрела Боровой и соседних населенных пунктов. По словам Петровича, такие атаки направлены не только против военных, но и местного населения.

"Возможно, они ищут какие-то тыловые наши объекты, которые хотят поразить. Однако, отклонение КАБов, которые они запускают, могут быть до полукилометра. Мы знаем, что некоторые их КАБы вообще падают на России. О чем тут говорить. Куда бы они хотели ударить — порой понимают, порой нет. Например, если они бьют по переправам — это понятно, они бьют, чтобы лишить нас логистики. А когда прилетаю в памятник советским солдатам — это не совсем понятно, куда они целились, или они просто за декоммунизацию", — сказал Петрович.

Ежедневно противник использует разведывательные дроны, включая ZALA и Орлан, чтобы следить за перемещениями и позициями украинских сил.

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