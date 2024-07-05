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Есть четкий план действий: Сырский рассказал о кардинальных изменениях в ВСУ

Александр Сырский назвал один из главных приоритетов для армии

сегодня, 10:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Дроны являются одним из приоритетов для армии, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть четкий план действий: Сырский рассказал о кардинальных изменениях в ВСУ

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком сообщил, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Как уточнил Александр Сырский, "наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них".

По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.

"Беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день, и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий", — написал Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский считает, что обучение бойцов нужно постоянно совершенствовать.

Как подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, уменьшение потерь во время боевых действий зависит от многих факторов и обстоятельств. По его словам, эти вопросы были обсуждены с командирами, ответственными за подготовку в Вооруженных Силах Украины, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями, которые без устали поддерживают ВСУ на протяжении всей войны.

"Ключевое – это качественная подготовка бойцов. В этой сфере есть над чем работать. Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно усовершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки", — сказал Сырский.




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