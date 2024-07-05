Есть четкий план действий: Сырский рассказал о кардинальных изменениях в ВСУ

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Кравцев Сергей
Дроны являются одним из приоритетов для армии, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком сообщил, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других.
Как уточнил Александр Сырский, "наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них".
По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.
Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский считает, что обучение бойцов нужно постоянно совершенствовать.
Как подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, уменьшение потерь во время боевых действий зависит от многих факторов и обстоятельств. По его словам, эти вопросы были обсуждены с командирами, ответственными за подготовку в Вооруженных Силах Украины, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями, которые без устали поддерживают ВСУ на протяжении всей войны.
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