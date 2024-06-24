Есть над чем работать: Сырский рассказал о подготовке бойцов

Как подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уменьшение потерь во время боевых действий зависит от многих факторов и обстоятельств. По его словам, эти вопросы были обсуждены с командирами, ответственными за подготовку в Вооруженных Силах Украины, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием Медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями, которые без устали поддерживают ВСУ на протяжении всей войны.

Александр Сырский

"Ключевое – это качественная подготовка бойцов. В этой сфере есть над чем работать. Убежден, что обучение военнослужащих нужно постоянно усовершенствовать, чтобы их подготовка отвечала актуальным вызовам боевой обстановки", — сказал Сырский.

Также, по его словам, была обсуждена технологическая составляющая, влияющая на сохранение жизни наших воинов. Одно из направлений, говорит Сырское, максимальное обеспечение Сил обороны Украины современными беспилотными системами разных модификаций и разработка роботизированных платформ. Для ускорения этой работы был сформирован новый род войск – Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных, подчеркнул Сырский.

Еще один чрезвычайно важный аспект – оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация, в частности, и с использованием наземных роботизированных платформ. Конечно, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, продолжается работа над комплексным подходом к сохранению жизни и здоровью военнослужащих.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в армии взяли реванш военные, которым безразлично против кого воевать.



